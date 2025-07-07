Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: постраждав чоловік, горіли поля з пшеницею. ФОТОрепортаж
Протягом дня 7 липня вибухи лунали у Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Ворог запускав FPV-дрони, обстрілював з артилерії.
Унаслідок ворожих атак постраждав 55-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, підприємство, авто, лінії електропередач. Сталося кілька пожеж – горіли приватний будинок та господарська споруда, поле з пшеницею і суха трава. Всі пожежі рятувальники приборкали.
На Синельниківщині під ударом були Великомихайлівська, Покровська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська громади. Агресор цілив безпілотниками, артилерією та КАБами.
Там також виникли займання. Вогонь охопив приватний будинок, поля з пшеницею, суху траву. Полум'я загасили.
Також понівечені інфраструктура та авто.
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