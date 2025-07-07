Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: постраждав чоловік, горіли поля з пшеницею. ФОТОрепортаж

Протягом дня 7 липня вибухи лунали у Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Ворог запускав FPV-дрони, обстрілював з артилерії.



Унаслідок ворожих атак постраждав 55-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.



Крім того, пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, підприємство, авто, лінії електропередач. Сталося кілька пожеж – горіли приватний будинок та господарська споруда, поле з пшеницею і суха трава. Всі пожежі рятувальники приборкали.

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На Синельниківщині під ударом були Великомихайлівська, Покровська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська громади. Агресор цілив безпілотниками, артилерією та КАБами.



Там також виникли займання. Вогонь охопив приватний будинок, поля з пшеницею, суху траву. Полум'я загасили.



Також понівечені інфраструктура та авто.

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