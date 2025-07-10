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Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російськи обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

10 липня росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Агресор атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. 

"На жаль, загинув чоловік. Постраждала 22-річна дівчина. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. Понівечене підприємство. Сталося кілька пожеж. Зокрема, вогонь знищив легковик", - написав Лисак.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини

Читайте: Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА

Крім того, під ударом опинився і Синельниківський район, зокрема Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська і Покровська громади. 

Агресор застосовував КАБи та FPV-дрони.

Понівечені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, авто. Виникли займання.

Читайте також: Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: пошкоджено інфраструктуру, будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (29775) Дніпропетровська область (3990) Нікопольський район (320) Синельниківський район (121) війна в Україні (5182)


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