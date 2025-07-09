Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА

9 липня російські війська обстрілювали Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

Нікопольський район

"По Нікопольському агресор гатив з РСЗВ "Град", важкої артилерії, цілив FPV-дронами. Бив по населених пунктах Марганецької, Покровської, Мирівської громад. Дісталося й Нікополю. Люди не постраждали, втім, є руйнування. Горів легковий автомобіль, вогонь загасили. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка. Зачепило й лінію електропередач", - розповів глава адміністрації.

Криворізький район

На Криворіжжі – "приліт" ворожих дронів-камікадзе по Зеленодольській громаді. Зайнялась будівля, що не експлуатувалась. А ще – потрощило АЗС.

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Синельниківський район

"Під вогнем БпЛА, артилерії та КАБ противника перебувала й Синельниківщина. У Маломихайлівській громаді понівечений приватний будинок. У Межівській – побита інфраструктура, магазин, горіла суха трава. Пошкоджені 11 приватних осель, ще одна – зруйнована. Постраждав чоловік.

У Великомихайлівській – палали будинок місцевих і поля з пшеницею", - повідомив Лисак.

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