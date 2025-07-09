Один человек пострадал вследствие обстрелов Днепропетровщины, - ОВА

9 июля российские войска обстреливали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

"По Никопольскому агрессор бил из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии, целился FPV-дронами. Бил по населенным пунктам Марганецкой, Покровской, Мировской громад. Досталось и Никополю. Люди не пострадали, впрочем, есть разрушения. Горел легковой автомобиль, огонь потушили. Повреждены инфраструктура, многоэтажка. Зацепило и линию электропередач", - рассказал глава администрации.

Криворожский район

На Криворожье - "прилет" вражеских дронов-камикадзе по Зеленодольской громаде. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось. А еще - разбита АЗС.

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Синельниковский район

"Под огнем БпЛА, артиллерии и КАБ противника находилась и Синельниковщина. В Маломихайловской громаде изуродован частный дом. В Межевской - побита инфраструктура, магазин, горела сухая трава. Повреждены 11 частных домов, еще один - разрушен. Пострадал мужчина.

В Великомихайловской - пылали дом местных и поля с пшеницей", - сообщил Лысак.

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