Один человек пострадал вследствие обстрелов Днепропетровщины, - ОВА
9 июля российские войска обстреливали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.
Никопольский район
"По Никопольскому агрессор бил из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии, целился FPV-дронами. Бил по населенным пунктам Марганецкой, Покровской, Мировской громад. Досталось и Никополю. Люди не пострадали, впрочем, есть разрушения. Горел легковой автомобиль, огонь потушили. Повреждены инфраструктура, многоэтажка. Зацепило и линию электропередач", - рассказал глава администрации.
Криворожский район
На Криворожье - "прилет" вражеских дронов-камикадзе по Зеленодольской громаде. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось. А еще - разбита АЗС.
Синельниковский район
"Под огнем БпЛА, артиллерии и КАБ противника находилась и Синельниковщина. В Маломихайловской громаде изуродован частный дом. В Межевской - побита инфраструктура, магазин, горела сухая трава. Повреждены 11 частных домов, еще один - разрушен. Пострадал мужчина.
В Великомихайловской - пылали дом местных и поля с пшеницей", - сообщил Лысак.
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