Один человек погиб и один пострадал в результате российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОрепортаж
10 июля россияне атаковали Никопольский и Синельниковский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Агрессор атаковал Никопольщину беспилотниками и артиллерией. Терроризировал райцентр, Покровскую, Марганецкую, Мировскую громады.
"К сожалению, погиб мужчина. Пострадала 22-летняя девушка. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, лицей, многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки. Изуродовано предприятие. Произошло несколько пожаров. В частности, огонь уничтожил легковушку", - написал Лысак.
Кроме того, под ударом оказался и Синельниковский район, в частности Межевская, Новопавловская, Великомихайловская и Покровская громады.
Агрессор применял КАБы и FPV-дроны.
Изуродованы инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, авто. Возникли возгорания.
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