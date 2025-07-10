Один человек погиб и один пострадал в результате российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

10 июля россияне атаковали Никопольский и Синельниковский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Агрессор атаковал Никопольщину беспилотниками и артиллерией. Терроризировал райцентр, Покровскую, Марганецкую, Мировскую громады.

"К сожалению, погиб мужчина. Пострадала 22-летняя девушка. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, лицей, многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки. Изуродовано предприятие. Произошло несколько пожаров. В частности, огонь уничтожил легковушку", - написал Лысак.

Читайте: Один человек пострадал в результате обстрелов Днепропетровщины, - ОВА

Кроме того, под ударом оказался и Синельниковский район, в частности Межевская, Новопавловская, Великомихайловская и Покровская громады.

Агрессор применял КАБы и FPV-дроны.

Изуродованы инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, авто. Возникли возгорания.

Читайте также: Россияне атаковали Никопольщину и Синельниковщину: повреждена инфраструктура, дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж