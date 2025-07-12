1 220 2
Россия ночью атаковала дронами и крылатыми ракетами. ПВО сбила 344 вражеских цели, - Воздушные силы
В ночь на 12 июля российские захватчики атаковали Украину 597 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям и 26 крылатыми ракетами Х-101.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 344 средства воздушного нападения противника:
- 319 вражеских БпЛА типа Shahed;
- 25 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 258 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых - на 19 локациях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий12.07.2025 10:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий12.07.2025 11:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль