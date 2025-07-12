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Новости Результат работы ПВО
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Россия ночью атаковала дронами и крылатыми ракетами. ПВО сбила 344 вражеских цели, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 12 июля российские захватчики атаковали Украину 597 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям и 26 крылатыми ракетами Х-101.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 344 средства воздушного нападения противника:

  • 319 вражеских БпЛА типа Shahed;
  • 25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых - на 19 локациях.

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Результат работы ПВО 12 июля

Автор: 

обстрел (28483) ПВО (2936) Воздушные силы (2513)


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локації це в степу ?
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12.07.2025 10:43 Ответить
Добре , якщо ці данні правда. Молодці СОУ.
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12.07.2025 11:04 Ответить
 
 