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Росія вночі атакувала дронами та крилатими ракетами. ППО збила 344 ворожі цілі, - Повітряні сили
У ніч на 12 липня російські загарбники атакували Україну 597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків та 26 крилатими ракетами Х-101.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 344 засоби повітряного нападу противника:
- 319 ворожих БпЛА типу Shahed;
- 25 крилатих ракет Х-101.
Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.
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Yriii Yriii #538882
показати весь коментар12.07.2025 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Василь Довганенко #609187
показати весь коментар12.07.2025 11:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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