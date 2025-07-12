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Новини Фото Атака БпЛА на Львівщину
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Атака РФ на Львів: пошкоджено 46 будинків та корпуси Львівської політехніки, 28 людей потребують відселення. ФОТО

У Львові після нічної російської атаки провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару госпіталізовано одну людину, її стан стабільний. 

"Найбільше ушкоджень - у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання - 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин. Також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбінована атака на Чернівці: дві людини загинули, 14 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Львів після обстрілу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованої атаки на Львів. Пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок, горіла покрівля нежитлової будівлі.

Автор: 

Львів (3107) обстріл (29807) пошкодження (174) Львівська область (2491) Львівський район (78)


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12.07.2025 10:01 Відповісти
У відповідь буде потужний відосик?
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12.07.2025 10:12 Відповісти
обговорення сильних сигналів.
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12.07.2025 10:17 Відповісти
Паскуди , недокраїна з недолюдьми!!!!!!!!! Львів, тримайся!!!!
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12.07.2025 10:44 Відповісти
І голосуй за ЗЕ і д'Єрмака.!!!
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12.07.2025 10:49 Відповісти
 
 