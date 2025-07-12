Атака РФ на Львів: пошкоджено 46 будинків та корпуси Львівської політехніки, 28 людей потребують відселення. ФОТО
У Львові після нічної російської атаки провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару госпіталізовано одну людину, її стан стабільний.
"Найбільше ушкоджень - у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання - 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин. Також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованої атаки на Львів. Пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок, горіла покрівля нежитлової будівлі.
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