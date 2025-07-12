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Новости Фото Атака БПЛА на Львовщину
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Атака РФ на Львов: повреждены 46 домов и корпуса Львовской политехники, 28 человек нуждаются в отселении. ФОТО

Во Львове после ночной российской атаки провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара госпитализирован один человек, его состояние стабильное.

"Больше всего повреждений - в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания - 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждены 20 машин. Также повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

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Львов после обстрела

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированную атаку на Львов. Повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей, горела кровля нежилого здания.

Автор: 

Львов (4608) обстрел (28483) повреждение (171) Львовская область (2960) Львовский район (70)


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Свинособаки ...
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12.07.2025 10:01 Ответить
У відповідь буде потужний відосик?
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12.07.2025 10:12 Ответить
обговорення сильних сигналів.
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12.07.2025 10:17 Ответить
Паскуди , недокраїна з недолюдьми!!!!!!!!! Львів, тримайся!!!!
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12.07.2025 10:44 Ответить
І голосуй за ЗЕ і д'Єрмака.!!!
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12.07.2025 10:49 Ответить
А НПЗ у раши продовжують працювати ?
а курортники в раше продовжують літати літаками на моря?
а кораблі у чорному та балтійському морях продовжують проходити через проліви?
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12.07.2025 11:12 Ответить
Тобто син агента ФСБ Ермак продовжує заважати Буданову працювати .
коли українські дрони руйнували НПЗ , кацапи вели себе нижче трави
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12.07.2025 11:15 Ответить
 
 