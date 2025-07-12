Система "Чисте небо" перехопила вночі над Київщиною майже 50 дронів

Сьогодні, 12 липня 2025 року, вночі в небі над Київщиною перехоплено майже 50 ворожих БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Мирні населені пункти області - під захистом. Взагалі, за період реалізації проєкту "Чисте небо" перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

Цей проєкт - яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом - військові, влада, бізнес - знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.

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Масований комбінований удар 12 липня

У ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по різних регіонах України. У Львові внаслідок російської атаки дев'ять людей постраждали, пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок. Через російську атаку пошкоджено 46 будинків. Крім того, було вибито понад 500 вікон, 15 квартир не придатні для проживання. Також було пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Дронами та ракетами рашисти атакували Луцьк. За інформацією начальника ОВА Івана Рудницького, за час тривоги в повітряному просторі зафіксували 35 БПЛА та 2 ракети. Внаслідок падіння уламків виникло загоряння і руйнування житлового будинку та пошкодження автомобілів.

На світанку у Харкові також лунали потужні вибухи. Ворог завдав 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, троє постраждалих

Дві людини загинули у Чернівцях. Ще 4 особи - важкопоранені. Окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль на території Сторожинецької громади.

Війська РФ атакували Великомихайлівську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині. Ворог поцілив КАБами. Загинули двоє людей. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, з вечора 11 липня росіяни атакували Україну 597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків та 26 крилатими ракетами Х-101. Сили ППО збили 319 ворожих БпЛА типу Shahed та 25 крилатих ракет Х-101. Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Вночі 12 липня Кіровоградська та Черкаська області опинилися під черговою ворожою атакою. На Кіровоградщині пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани. Також сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. У Черкаському районі, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів.