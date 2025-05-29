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Новини Відео Розробки Brave1
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Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ. ВIДЕО

Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

  •  Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.
  • Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.
  •  Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

"І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль. Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні", - наголосив Федоров.

Також читайте: У Міноборони запроваджують нову модель закупівель дронів

Нагадаємо, за два роки в кластері Brave1 з’явилися десятки розробок, які вплинули на перебіг подій на фронті та посилили захисників. Уже зараз на платформі зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників. Це БпЛА, РЕБ, НРК, продукти у сфері кібербезпеки та інші технології

Автор: 

штучний інтелект (307) Федоров Михайло (886) дрони (4850)


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Топ коментарі
+3
Значить, скоро і у русні.
Як тепер радари захищати?
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29.05.2025 15:38
+3
Зробили і мовчіть, нах секрети розкривати?
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29.05.2025 15:41
+2
доповідь резидента....
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29.05.2025 15:36
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доповідь резидента....
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29.05.2025 15:36 Відповісти
Значить, скоро і у русні.
Як тепер радари захищати?
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29.05.2025 15:38 Відповісти
Рашисти вже з пів року такі відео показують тільки з двома дронами під крилами. Так що це ми їх доганяємо а не вони за нами
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29.05.2025 15:40 Відповісти
І скільки у них результативних застосувань?
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29.05.2025 15:41 Відповісти
Я хз. Спитай в них. Чи в наших хто на передку стоїть.
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29.05.2025 15:44 Відповісти
Вони такого розкажуть.
І дрони ці - не для нуля. Вони для дуже глибоких ударів.
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29.05.2025 15:47 Відповісти
Там трохи навпаки: вже давно у русні
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29.05.2025 15:48 Відповісти
Взагалі не чув про успішні ураження ними нашої техніки в центральній Україні.
Вони б розтрубили, і зальотниє б тут хизувались, що ніде тепер не сховатись від їх FPV, трєпєщітє, хохли.
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29.05.2025 15:50 Відповісти
Наша має заявлену дальність 300 км, руснява має бути ще далі.
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29.05.2025 15:53 Відповісти
Вони у кацапів просто на оптоволокні, тому значно коротша відстань. але реб-стійкі.
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29.05.2025 15:54 Відповісти
Тут заявлено, що навігатор взагалі не використовується, тому РЕБ побоку.
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29.05.2025 15:55 Відповісти
Ну якщо так, то наші кращє. Але зазвичай так і буває - той хто робить другим, враховує недоліки першого.
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29.05.2025 15:57 Відповісти
Головне - не що краще, а чого більше.
Цього ніяк не усвідомлять європейці, що досі сподіваються на свої високотехнологічні бонсай-армії.
От як поприлітають від русні мільйони дронів різного типу - так від того НАТО нічого й не залишиться.
Їм би разом з нами у ці перегони включитися.
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29.05.2025 16:00 Відповісти
Зробили і мовчіть, нах секрети розкривати?
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29.05.2025 15:41 Відповісти
вони одразу після використання перестають бути секретом
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29.05.2025 15:58 Відповісти
А-ха-х.
Якби цю інформацію фьодоров передав на флешці кацапам то було 15 років за держзраду.
А так, тіпа, просто довбай'об...
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29.05.2025 15:45 Відповісти
У кацапів матки-дрони вже є давно, тільки на оптовому волокні і вона волоче їх за раз десятки.

Китайці зараз допрацьовують їм ШІ.
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29.05.2025 15:46 Відповісти
Морські дрони у них теж давно.
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29.05.2025 15:51 Відповісти
Якщо вони вже перевірені - тепер треба хоча б три сотні терміново таких замовити і поставити на фронт.
ЗЕ-команда, ви чуєте? Чи буде знов 5 штук випущено?
До речі, де трембіти та паляниці, ЗЕ?
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29.05.2025 15:53 Відповісти
будет вернее сказать: Дрононоситель, а не «дрон матка».
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29.05.2025 16:07 Відповісти
 
 