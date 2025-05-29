Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ. ВIДЕО

Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.

Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.

Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

"І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль. Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні", - наголосив Федоров.

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Нагадаємо, за два роки в кластері Brave1 з’явилися десятки розробок, які вплинули на перебіг подій на фронті та посилили захисників. Уже зараз на платформі зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників. Це БпЛА, РЕБ, НРК, продукти у сфері кібербезпеки та інші технології