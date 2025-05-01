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БпЛА з ШІ, дрони-перехоплювачі, окопний РЕБ, - Федоров розповів про 9 головних технологій Brave1. ІНФОГРАФІКА
За два роки на платформі Brave1 було зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників.
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"За два роки в кластері з’явилися десятки розробок, які вплинули на перебіг подій на фронті та посилили захисників. Уже зараз на платформі зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників. Це БпЛА, РЕБ, НРК, продукти у сфері кібербезпеки та інші технології", - зазначив він.
Крім того, міністр поділився 9 головними технологіями, що з'явились в кластері Brave1:
1. БпЛА
2. Дрон-перехоплювач
3. БпЛА з ШІ-донаведенням
4. Дрони на оптоволокні
5. Дрони-ретранслятори
6. Наземні роботизовані комплекси
7. Штучний інтелект
8. Засоби радіоелектронної боротьби
9. Окопний РЕБ
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не купуєте.
ви їх ігноруєте.
4 рік.
тому і війну програємо бо у вас гординя, як же, хто вони такі, хіба вони можуть щось придумати, краще їх послать.
а ви подумали скільки треба грошей винахіднику не на зарплаті щоб довести ідею з trl2 до trl 7?
ви на оце доведення винахіднику даєте гроші?
ні.
вам насрать.
для вас винахідники не на зарплаті взагалі не люди, їх не запрошують на хакатони, вони не можуть податися на програми, для них двері закриті.
а потім ниємо - а чого це ворог нам танки як сірникові коробки палить?