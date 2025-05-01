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Новини Фото Розробки Brave1
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БпЛА з ШІ, дрони-перехоплювачі, окопний РЕБ, - Федоров розповів про 9 головних технологій Brave1. ІНФОГРАФІКА

За два роки на платформі Brave1 було зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"За два роки в кластері з’явилися десятки розробок, які вплинули на перебіг подій на фронті та посилили захисників. Уже зараз на платформі зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників. Це БпЛА, РЕБ, НРК, продукти у сфері кібербезпеки та інші технології", - зазначив він.

Читайте: Українці інвестували у військові облігації в "Дії" 13,5 мільярда, – Федоров

Крім того, міністр поділився 9 головними технологіями, що з'явились в кластері Brave1:

1. БпЛА

Головні технології Brave1

2. Дрон-перехоплювач

Головні технології Brave1

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3. БпЛА з ШІ-донаведенням

Головні технології Brave1

4. Дрони на оптоволокні

Головні технології Brave1

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кластер Brave1 відновив грантову програму: Розробники озброєнь можуть отримати до 8 мільйонів

5. Дрони-ретранслятори

Головні технології Brave1

6. Наземні роботизовані комплекси

Головні технології Brave1

Дивіться: Робот від учасників Brave1 евакуював трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7. Штучний інтелект

Головні технології Brave1

8. Засоби радіоелектронної боротьби

Головні технології Brave1

9. Окопний РЕБ

Головні технології Brave1

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Автор: 

Федоров Михайло (879) Мінцифри (1188) BRAVE1 (26)


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Знову піар... ворогів трнба вбивати тихо.
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01.05.2025 19:01 Відповісти
І кричати, що все пропало. Армія терпить поразки через нездатність керівництва наладити випуск техніки.
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01.05.2025 19:20 Відповісти
Федоров злив стільки, що Єрмак без роботи залишився.
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01.05.2025 19:01 Відповісти
Фєдоров знову "казки на ніч" розповідає....
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01.05.2025 19:03 Відповісти
ви купуєте ідеї у цивільних винахідників не на зарплаті?
не купуєте.
ви їх ігноруєте.
4 рік.
тому і війну програємо бо у вас гординя, як же, хто вони такі, хіба вони можуть щось придумати, краще їх послать.
а ви подумали скільки треба грошей винахіднику не на зарплаті щоб довести ідею з trl2 до trl 7?
ви на оце доведення винахіднику даєте гроші?
ні.
вам насрать.
для вас винахідники не на зарплаті взагалі не люди, їх не запрошують на хакатони, вони не можуть податися на програми, для них двері закриті.
а потім ниємо - а чого це ворог нам танки як сірникові коробки палить?
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01.05.2025 19:21 Відповісти
В кацапів звичайний робот "Федор", в нас він вже давно міністр "Федоров".
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01.05.2025 19:22 Відповісти
 
 