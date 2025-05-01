БпЛА з ШІ, дрони-перехоплювачі, окопний РЕБ, - Федоров розповів про 9 головних технологій Brave1. ІНФОГРАФІКА

За два роки на платформі Brave1 було зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"За два роки в кластері з’явилися десятки розробок, які вплинули на перебіг подій на фронті та посилили захисників. Уже зараз на платформі зареєстровано понад 3 600 розробок від 1 500 розробників. Це БпЛА, РЕБ, НРК, продукти у сфері кібербезпеки та інші технології", - зазначив він.

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Крім того, міністр поділився 9 головними технологіями, що з'явились в кластері Brave1:

1. БпЛА

2. Дрон-перехоплювач

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3. БпЛА з ШІ-донаведенням

4. Дрони на оптоволокні

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5. Дрони-ретранслятори

6. Наземні роботизовані комплекси

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7. Штучний інтелект

8. Засоби радіоелектронної боротьби

9. Окопний РЕБ

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