Українці інвестували у військові облігації в "Дії" 13,5 мільярда, – Федоров

Українці інвестували в державу через військові облігації в "Дії" 13,5 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, із жовтня 2022 року у застосунку "Дія" було придбано 13 млн облігацій.

Також він нагадав, що ті, хто купили облігацію "Судак", вже мають отримають виплати – суму вкладу та прибуток.

Федоров подякував українцям за підтримку економіки в часи війни та порадив реінвестувати кошти в інші облігації.

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Як повідомлялося, у січні в "Дії" з’явилися нові військові облігації "Вугледар" та "Скадовськ". А раніше – "Дебальцеве" та "Авдіївка".

У жовтні в "Дії" з'явилася військова облігація "Вовчанськ", а у вересні – чотири військові облігації – Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.