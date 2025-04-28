В Україні запустили маркетплейс технологій для українських військових. Що там пропонують?
В Україні запустили маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market. Він уже налічує понад 1000 інноваційних рішень.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Підрозділи самостійно обиратимуть техніку, якою хочуть воювати, купуватимуть її за кошти військової частини. Платформа працюватиме як інтернет-магазин – на зразок Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів – інновації", – розповів Федоров.
За його словами, на маркетплейсі вже представлено понад 1000 рішень: БпЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі штучного інтелекту, програмне забезпечення й боєприпаси.
Федоров зауважив, що зраз військові самі шукають виробників та розробки в інтернеті, через знайомих й інші підрозділи, тому доступ до інформації обмежений. Водночас, маркетплейс значно спростить взаємодію між розробниками та військовими.
"Захисники зможуть за кілька кліків обрати потрібну технологію, порівняти характеристики різних засобів, зв'язатися з виробником й укласти пряму угоду", – пояснив віцепрем'єр.
Він додав, що маркетплейс допоможе розв'язати проблему з поширенням ефективних технологій, адже військові часто не знають про засоби, які вже є на ринку і які можуть допомогти їм ефективно виконувати завдання.
Задля безпеки військові авторизуватимуться в маркетплейсі через "Дію".
Особливо сенситивна інформація міститься в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему "Дельта".
Раніше повідомлялося, що в застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових, який має допомогти навчитися керувати особистими фінансами в умовах військової служби.
Згодом стало відомо, що кластер для розвитку Defense Tech в Україні Brave1, що працює у складі Фонду розвитку інновацій, відновив приймання заявок на отримання грантів від розробників.
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