БПЛА с ИИ, дроны-перехватчики, окопный РЭБ, - Федоров рассказал о 9 главных технологиях Brave1. ИНФОГРАФИКА

За два года на платформе Brave1 было зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"За два года в кластере появились десятки разработок, которые повлияли на ход событий на фронте и усилили защитников. Уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Это БпЛА, РЭБ, НРК, продукты в сфере кибербезопасности и другие технологии", - отметил он.

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Кроме того, министр поделился 9 главными технологиями, которые появились в кластере Brave1:

1. БпЛА

2. Дрон-перехватчик

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3. БпЛА с ИИ-наведением

4. Дроны на оптоволокне

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5. Дроны-ретрансляторы

6. Наземные роботизированные комплексы

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7. Искусственный интеллект

8. Средства радиоэлектронной борьбы

9. Окопный РЭБ

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