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Новости Фото Разработки Brave1
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БПЛА с ИИ, дроны-перехватчики, окопный РЭБ, - Федоров рассказал о 9 главных технологиях Brave1. ИНФОГРАФИКА

За два года на платформе Brave1 было зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"За два года в кластере появились десятки разработок, которые повлияли на ход событий на фронте и усилили защитников. Уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Это БпЛА, РЭБ, НРК, продукты в сфере кибербезопасности и другие технологии", - отметил он.

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Кроме того, министр поделился 9 главными технологиями, которые появились в кластере Brave1:

1. БпЛА

Главные технологии Brave1

2. Дрон-перехватчик

Главные технологии Brave1

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3. БпЛА с ИИ-наведением

Главные технологии Brave1

4. Дроны на оптоволокне

Главные технологии Brave1

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5. Дроны-ретрансляторы

Главные технологии Brave1

6. Наземные роботизированные комплексы

Главные технологии Brave1

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7. Искусственный интеллект

Главные технологии Brave1

8. Средства радиоэлектронной борьбы

Главные технологии Brave1

9. Окопный РЭБ

Главные технологии Brave1

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Автор: 

Федоров Михаил (506) Минцифры (316) BRAVE1 (18)


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Знову піар... ворогів трнба вбивати тихо.
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01.05.2025 19:01 Ответить
І кричати, що все пропало. Армія терпить поразки через нездатність керівництва наладити випуск техніки.
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01.05.2025 19:20 Ответить
Федоров злив стільки, що Єрмак без роботи залишився.
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01.05.2025 19:01 Ответить
Фєдоров знову "казки на ніч" розповідає....
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01.05.2025 19:03 Ответить
ви купуєте ідеї у цивільних винахідників не на зарплаті?
не купуєте.
ви їх ігноруєте.
4 рік.
тому і війну програємо бо у вас гординя, як же, хто вони такі, хіба вони можуть щось придумати, краще їх послать.
а ви подумали скільки треба грошей винахіднику не на зарплаті щоб довести ідею з trl2 до trl 7?
ви на оце доведення винахіднику даєте гроші?
ні.
вам насрать.
для вас винахідники не на зарплаті взагалі не люди, їх не запрошують на хакатони, вони не можуть податися на програми, для них двері закриті.
а потім ниємо - а чого це ворог нам танки як сірникові коробки палить?
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01.05.2025 19:21 Ответить
В кацапів звичайний робот "Федор", в нас він вже давно міністр "Федоров".
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01.05.2025 19:22 Ответить
 
 