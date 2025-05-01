БПЛА с ИИ, дроны-перехватчики, окопный РЭБ, - Федоров рассказал о 9 главных технологиях Brave1. ИНФОГРАФИКА
За два года на платформе Brave1 было зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"За два года в кластере появились десятки разработок, которые повлияли на ход событий на фронте и усилили защитников. Уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Это БпЛА, РЭБ, НРК, продукты в сфере кибербезопасности и другие технологии", - отметил он.
Кроме того, министр поделился 9 главными технологиями, которые появились в кластере Brave1:
1. БпЛА
2. Дрон-перехватчик
3. БпЛА с ИИ-наведением
4. Дроны на оптоволокне
5. Дроны-ретрансляторы
6. Наземные роботизированные комплексы
7. Искусственный интеллект
8. Средства радиоэлектронной борьбы
9. Окопный РЭБ
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не купуєте.
ви їх ігноруєте.
4 рік.
тому і війну програємо бо у вас гординя, як же, хто вони такі, хіба вони можуть щось придумати, краще їх послать.
а ви подумали скільки треба грошей винахіднику не на зарплаті щоб довести ідею з trl2 до trl 7?
ви на оце доведення винахіднику даєте гроші?
ні.
вам насрать.
для вас винахідники не на зарплаті взагалі не люди, їх не запрошують на хакатони, вони не можуть податися на програми, для них двері закриті.
а потім ниємо - а чого це ворог нам танки як сірникові коробки палить?