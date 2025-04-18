Разработчики из Brave1 протестировали на полигоне малые FPV-бомберы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Украинские разработчики Brave1 протестировали на полигоне малые FPV-бомберы - дешевые, устойчивые к РЭБу и многофункциональные.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на полигоне разработчики проверили, как БпЛА работают в условиях, максимально приближенных к боевым. Протестировали их устойчивость к РЭБу, проверили грузоподъемность, дальность полета и удобство использования.
Так, 14 дронов преодолевали дистанцию 10 км под воздействием средств РЭБ, осуществляли сброс боеприпаса на цель и возвращались обратно.
Федоров отметил, что малые бомберы являются критически важными для фронта. Они могут переносить боеприпасы весом до 3 кг, при этом применяться многократно. А главное их преимущество над китайским конкурентом мавиком - цена. Украинские малые коптеры довольно дешевые.
"Полигоны - это классная возможность для производителей протестировать свои разработки, обменяться опытом с коллегами и пофиксить все недостатки перед отправкой на фронт. В Brave1 мы даем возможность протестировать любую военную разработку", - добавил Федоров.
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"Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.
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Uploaded: Dec 31, 2022·72 Likes