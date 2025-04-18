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Новости Фото Военные технологии Разработки Brave1
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Разработчики из Brave1 протестировали на полигоне малые FPV-бомберы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинские разработчики Brave1 протестировали на полигоне малые FPV-бомберы - дешевые, устойчивые к РЭБу и многофункциональные.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Малые FPV-бомберы

Как отмечается, на полигоне разработчики проверили, как БпЛА работают в условиях, максимально приближенных к боевым. Протестировали их устойчивость к РЭБу, проверили грузоподъемность, дальность полета и удобство использования.

Так, 14 дронов преодолевали дистанцию 10 км под воздействием средств РЭБ, осуществляли сброс боеприпаса на цель и возвращались обратно.

Также смотрите: Робот от участников Brave1 эвакуировал трех раненых, которые месяц находились в окружении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Малые FPV-бомберы

Федоров отметил, что малые бомберы являются критически важными для фронта. Они могут переносить боеприпасы весом до 3 кг, при этом применяться многократно. А главное их преимущество над китайским конкурентом мавиком - цена. Украинские малые коптеры довольно дешевые.

"Полигоны - это классная возможность для производителей протестировать свои разработки, обменяться опытом с коллегами и пофиксить все недостатки перед отправкой на фронт. В Brave1 мы даем возможность протестировать любую военную разработку", - добавил Федоров.

Читайте: В Украине создали дрон-носитель: переносит FPV, чтобы уничтожать цели в тылу врага

Малые FPV-бомберы
Малые FPV-бомберы
Малые FPV-бомберы

Автор: 

беспилотник (3595) Федоров Михаил (506) BRAVE1 (18)


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18.04.2025 17:54 Ответить
У мережах згадали вислів Джохара Дудаєва про українців: "Вони повернуть своє"

"Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.

Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців.

Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим"
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18.04.2025 17:55 Ответить
"....на полігоні розробники перевірили, як БпЛА працюють в умовах, максимально наближених до бойових. Протестували їхню стійкість до РЕБу, перевірили вантажопідйомність, дальність польоту та зручність використання..." - краще б реально десь під Покровськом випробували! І Звіт про випробування був би реальний і недоліків було би більше за результатами випробувань (і по вазі комплексу і по РЕБу теж)
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18.04.2025 17:58 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp20QpLQHneM&psig=AOvVaw3GpjdE4XzHH1ZD7KAS1JWY&ust=1745075999252000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCKisxOvw4YwDFQAAAAAdAAAAABAJ

https://www.youtube.com/watch?v=p20QpLQHneM Резніков: "мавіки" - "весільні дрони", військові їх не замовляють | LB livehttps://www.youtube.com/watch?v=p20QpLQHneM
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Uploaded: Dec 31, 2022·72 Likes
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18.04.2025 18:21 Ответить
😁клоуни
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19.04.2025 18:34 Ответить
 
 