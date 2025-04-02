Робот від учасників Brave1 евакуював трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наземний роботизований комплекс Ardal пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та арти, щоб евакуювати поранених бійців, яких не вдавалося забрати із сірої зони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наземний роботизований комплекс створила компанія-учасник Brave1 BUREVII. До речі, самі розробники брали участь у плануванні операції разом з 92 ОШБр та 154 ОМБр.

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Порятунок поранених

Місія була надскладною, вона проходила в одній з найгарячіших ділянок фронту, де постійно літають ворожі дрони та наводять артилерію. В операції брали участь понад 50 осіб, залучали засоби РЕБ і РЕР, аеророзвідку, а також дрони-бомбери, що відволікали увагу противника.

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Результат: поранених евакуювали та доставили до шпиталю, а Ardal залишився неушкодженим.





Зараз держава максимально активно закуповує наземні роботизовані платформи. У планах — перевести всі логістичні завдання на роботів і зберегти максимальну кількість життів наших військових.

Компанії-учасники Brave1 активно створюють нові технології, але їх потрібно ще більше. Тож якщо ви знаєте, як створити розробку, що змінить погоду на полі бою — долучайтеся до Brave1. (https://brave1.gov.ua/)