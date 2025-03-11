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В Україні створили дрон-носій: переносить FPV, щоб знищувати цілі в тилу ворог

Федоров розповів, як працює дрон, здатний нести на собі інші БПЛА

Сили оборони почали використовувати дрони-носії, з яких можна запускати FPV-дрони. Система також працює як ретранслятор.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що система переносить FPV-безпілотники, щоб ті знищували цілі в тилу ворога.

"Носії переносять на собі до шести FPV-дронів і працюють як ретранслятори для зв’язку між оператором і FPV. Після скидання з носія, FPV вражають ворожі РЕБ, ППО, штаби і живу силу на відстані, до якої б не долетіли самостійно", - розповів Федоров.

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За його словами, такі БпЛА стали незамінними для бійців: вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані.

"Дрон-носій від української компанії - учасника Brave1 Autonomous Engineering R&D Ukraine вже використовують на фронті, і він отримує позитивний фідбек від військових. На відео — робота цього дрона. Технології від учасників Brave1 посилюють фронт і зберігають найцінніше — життя бійців", - додав міністр.

Автор: 

українська зброя (171) Федоров Михайло (873) дрони (4624) BRAVE1 (23) fpv-дрон (105)


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Топ коментарі
+5
Браво розробникам!
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11.03.2025 21:39
+5
Федорову точно треба про це триндіти!!!...
Колись був вираз: " Військова таємниця! Таємна зброя!"...
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11.03.2025 21:43
+4
про аеродроми тут не йдеться. Носій залітає на 40, максимум 50 км, ну і плюс fpv летять ще на 15-20 км, тобто виходить 60-70 км. На такій дальності від ЛБЗ авіація давно не базується.
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11.03.2025 21:58
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Браво розробникам!
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11.03.2025 21:39 Відповісти
Я писав в МО на електронку про дрони матки, за допомогою яких побудувати мережу ретронсляторів та про групи дронів які будуть доставляти в кінці ланцюгу пару дронів до самої Москви, шоб потім ******* по ***** на девята мая. Можливо мене почують
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11.03.2025 21:57 Відповісти
Копію листа можна десь побачити, або патент?
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11.03.2025 22:30 Відповісти
чувак, не хочу тебе розстроїти, але таких проєктів на рівні "а давайте" в МО і структурах при ГШ хоч сраку підтерай. Ціниться тільки те що пройде всі стадії до прототипа і буде схвалене низкою профільних підрозділів.
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12.03.2025 00:35 Відповісти
А смарагдових тако можна десь-далеко перенести?
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11.03.2025 21:41 Відповісти
Федорову точно треба про це триндіти!!!...
Колись був вираз: " Військова таємниця! Таємна зброя!"...
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11.03.2025 21:43 Відповісти
Це реклама , - коли відкриють ринок уся мирова спільнота буде купувати , а на виручені кошти , - Зроблять ще потужніше.
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11.03.2025 21:48 Відповісти
Якщо правда то це було б чудово. Нарешті ми змогли б знищувати рашистські бомбери на дальніх аеродромах. Великий дрон несе маленькі дрони і випускає їх біля рашистських аеродромів. А ті вже за допомогою своєї програми самостійно вишуковують ворожі літаки і їх знищують. Також це можна булоб робити за допомогою аших агентів на рашці. Які знаходячись в безпеці за десятки кілометрів від аеродрому, FPVшками знищували б важкі бомбардувальники. А без літаків Сосія ніхто
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11.03.2025 21:49 Відповісти
про аеродроми тут не йдеться. Носій залітає на 40, максимум 50 км, ну і плюс fpv летять ще на 15-20 км, тобто виходить 60-70 км. На такій дальності від ЛБЗ авіація давно не базується.
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11.03.2025 21:58 Відповісти
Значить потрібно на 1000км зробити. А на 60км це херня. Рашисти ще пів року назад показували відео як їхні дрони працюють по такій же схемі з дроном-маткою. Так що вони попереду а не ми виходить
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11.03.2025 22:01 Відповісти
на тисячу кілометрів дрони вже давно винайдені. Називаються КР.
А що там виходить, чи входить, то про це хіба що Бескрестнов знає, але він тут на форумі не пише.
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11.03.2025 22:06 Відповісти
Ну якщо на 1000км дрони є то що стоїть в них погрузити дрони з ИИ які самі знаходять ціль. Чи ми почекаємо поки рашисти перші це зроблять? А у нас як завжди поки жарений півень в жопу не клюне... і це буде повною несподіванкою
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11.03.2025 22:17 Відповісти
Пояснюю: у нас є конкретна ціль - два цехи загальною площею 7,5 гектара на відстані 1200 км. Щоб "розвалити" це виробництво, і завдати критичних ушкоджень виробничому устаткуванню, то треба десяток, а краще півтора КР з б\ч 300+ кг вибухівки. Якщо у КР завантажити припустимо, п'ять дронів, то на кожний з них прийдеться по 30 кг вибухівки, тобто сумарно вже на 150 кг менше. А це вкрай замало щоб цього вистачило на пробиття навіть звичайної кровлі цеху, і одночасно завдання великої непоправної шкоди обладнанню тихохідним (у порівнянні з КР) дроном у великому об'ємі приміщення, бо через низьку кінетику дрон не буде мати великої проникаючої здатності. Тому поки що старі надійні КР рулять.
І да, на одну КР треба один комплект системи наведення DSMAC, яка коштує третину, а то і більше від загальної вартості КР, А у вашому варіанті треба буде добавити ще п'ять ОС наведення з п'ятьма меншими системами DSMAC, і таким чином така зброя буде коштувати астрономічних грошей, "томагавк" відпочиває.
Сподіваюсь, розжував вам докладно і зрозуміло.
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11.03.2025 23:53 Відповісти
Про цехи і заводи мова не йшла. Я про літаки на аеродромах. Особливо про бомбардувальники, спалити які хватить і одного дрона. Без бомберів рашисти вже не зможуть так тироризувати Україну. А бомбери рашисти не виробляють.
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12.03.2025 00:17 Відповісти
А якщо Україна ще й візьметься за цивільні аеропорти і літаки то рашисти завиють і попросять самі миру. Тому що для рашистів це буде транспортний колапс.
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12.03.2025 00:23 Відповісти
за цивільні аеропорти братись ніхто не буде, бо це цивільні аеропорти, які і так під час повітряних загроз тримають борти на землі, і не приймають ніякі борти взагалі.
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12.03.2025 00:37 Відповісти
літаки на аеродромах під час атак піднімаються у првітря. Тому знищити іх у повітрі на відстані 500+ км від ЛБЗ практично не можливо. Для того, щоб вони зїбались за Урал, то треба знов таки КР. По три-чотири КР на одну ЗПС, і літакам вже буде нікуди повертатись. Хай летять у Єлізово або в інші *****. Все дуже просто. Вйськові про це знають.
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12.03.2025 00:32 Відповісти
А якщо трохи пофантазувати? Дрони накопичують у таємних місцях- базах зарядні контейнери, з яких інші наші дрони отримують свіжі батареї, щоб продовжувати польоти до віддалених цілей. Або замінюють/ підзаряджають батареї під час польоту з дрона- зарядної станції...
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11.03.2025 22:37 Відповісти
гарна ідея - непомітно і таємно завезти контейнери з дронами у Чухлму і Малмиж, і звідти місцеві чухломські партизани будуть запускати дрони по військовим об1єктам. Цей логлайн ви зможете років через дадцять вигідно продати якомусь російському сценаристу. Через тридцять років невиїхавші з кацапії росіяни із задоволенням будуть дивитись таку <*******блокбастер.
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12.03.2025 00:02 Відповісти
Ви майже миттєво побачили не лише військову, але і комерційну перспективу цієї гарної ідеї.
Фьючерсний контракт не маєте намір укласти? Для вас можлива знижка, а ще 2% бонус за моїм промокодом: 314159265358979...
Покваптесь, бо Голівуд вже призначив зустріч...
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12.03.2025 00:52 Відповісти
Дякую. Кіноіндустрія - це не моє.
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12.03.2025 01:02 Відповісти
Прошу. А як, щодо математики?
Ви не звернули увагу, що вказаний "промокод" це число "пи" помножене на 10 ?
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12.03.2025 03:17 Відповісти
) пропозиція мені була не цікава, тому вашу відповідь читав по діагоналі. До того ж я приблизно такий математик, як ви хімік-органік.
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12.03.2025 03:53 Відповісти
Якщо читаєте "по діагоналі", тоді діагональ мабуть знайоме вам слово з математики ).
IMHO, у вашому коментарі про належність до поважних професій хіміка-органіка та математика ключовим відношенням математики мабуть є застосоване вами слово "приблизно" )
Один таксист якось розповідав про органічну хімію, що це наука про перетворення огидних речовин на цілком стерпні для сприйняття наукові публікації )
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12.03.2025 12:22 Відповісти
четвірку по математиці в атестат мені поставили з жалю, бо це була тільки друга четвірка в атестаті)) А уявленням невігласівтаксистів про оточуючий світ не вірте, тому що тасист не має уяви про те, що за огидний запах людських фекалій і за аромат квітучої черемшини відповідає одна і та ж сама речовина без жодних перетворень. Він намагався вас ввести в оману і опустити ваше уявлення про світ до свого рівня розуміння. Так що на майбутнє стережіться таксистів, вони нас оточують скрізь, і на форумі іх теж достатньо.
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12.03.2025 19:09 Відповісти
Це реклама для москалів.
Вони через кілька місяців повторюють всі наші розробки.
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11.03.2025 21:51 Відповісти
Есть кому хранить тайну)))
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11.03.2025 21:56 Відповісти
така собі «баба яга» як замість скида противотанкової має можливість бути розповсюджувачем більшої кількості менших дронів….
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11.03.2025 22:06 Відповісти
повітряна куля/носій була б дешевшою. Єдиний мінус залежність від напрямку вітру
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11.03.2025 22:47 Відповісти
Дрононосій - звучить !
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11.03.2025 22:53 Відповісти
 
 