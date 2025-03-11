В Україні створили дрон-носій: переносить FPV, щоб знищувати цілі в тилу ворог
Сили оборони почали використовувати дрони-носії, з яких можна запускати FPV-дрони. Система також працює як ретранслятор.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що система переносить FPV-безпілотники, щоб ті знищували цілі в тилу ворога.
"Носії переносять на собі до шести FPV-дронів і працюють як ретранслятори для зв’язку між оператором і FPV. Після скидання з носія, FPV вражають ворожі РЕБ, ППО, штаби і живу силу на відстані, до якої б не долетіли самостійно", - розповів Федоров.
За його словами, такі БпЛА стали незамінними для бійців: вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані.
"Дрон-носій від української компанії - учасника Brave1 Autonomous Engineering R&D Ukraine вже використовують на фронті, і він отримує позитивний фідбек від військових. На відео — робота цього дрона. Технології від учасників Brave1 посилюють фронт і зберігають найцінніше — життя бійців", - додав міністр.
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Колись був вираз: " Військова таємниця! Таємна зброя!"...
А що там виходить, чи входить, то про це хіба що Бескрестнов знає, але він тут на форумі не пише.
І да, на одну КР треба один комплект системи наведення DSMAC, яка коштує третину, а то і більше від загальної вартості КР, А у вашому варіанті треба буде добавити ще п'ять ОС наведення з п'ятьма меншими системами DSMAC, і таким чином така зброя буде коштувати астрономічних грошей, "томагавк" відпочиває.
Сподіваюсь, розжував вам докладно і зрозуміло.
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Покваптесь, бо Голівуд вже призначив зустріч...
Ви не звернули увагу, що вказаний "промокод" це число "пи" помножене на 10 ?
IMHO, у вашому коментарі про належність до поважних професій хіміка-органіка та математика ключовим відношенням математики мабуть є застосоване вами слово "приблизно" )
Один таксист якось розповідав про органічну хімію, що це наука про перетворення огидних речовин на цілком стерпні для сприйняття наукові публікації )
невігласівтаксистів про оточуючий світ не вірте, тому що тасист не має уяви про те, що за огидний запах людських фекалій і за аромат квітучої черемшини відповідає одна і та ж сама речовина без жодних перетворень. Він намагався вас ввести в оману і опустити ваше уявлення про світ до свого рівня розуміння. Так що на майбутнє стережіться таксистів, вони нас оточують скрізь, і на форумі іх теж достатньо.
Вони через кілька місяців повторюють всі наші розробки.