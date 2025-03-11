В Україні створили дрон-носій: переносить FPV, щоб знищувати цілі в тилу ворог

Сили оборони почали використовувати дрони-носії, з яких можна запускати FPV-дрони. Система також працює як ретранслятор.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що система переносить FPV-безпілотники, щоб ті знищували цілі в тилу ворога.

"Носії переносять на собі до шести FPV-дронів і працюють як ретранслятори для зв’язку між оператором і FPV. Після скидання з носія, FPV вражають ворожі РЕБ, ППО, штаби і живу силу на відстані, до якої б не долетіли самостійно", - розповів Федоров.

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За його словами, такі БпЛА стали незамінними для бійців: вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані.

"Дрон-носій від української компанії - учасника Brave1 Autonomous Engineering R&D Ukraine вже використовують на фронті, і він отримує позитивний фідбек від військових. На відео — робота цього дрона. Технології від учасників Brave1 посилюють фронт і зберігають найцінніше — життя бійців", - додав міністр.