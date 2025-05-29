У Міноборони запроваджують нову модель закупівель дронів

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони представила виробникам безпілотних апаратів оновлену модель закупівель дронів для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що нова модель має стимулювати розвиток вітчизняного ринку завдяки формуванню конкурентного середовища, побудові зрозумілих правил та можливості планувати виробництво.

У такий спосіб АОЗ планує забезпечити прогнозоване та швидке постачання засобів для ЗСУ, а виробникам та постачальникам дати більш чітке розуміння попиту та актуальних потреб війська.

Для цього агенція розвиває альтернативні інструменти закупівель та постачання. Це дозволить задовольнити потреби військових та відкриє ринок для ширшого кола виробників.

"У 2025 році на закупівлю дронів "Агенцією оборонних закупівель" в держбюджеті передбачено понад 128 млрд грн. Ми змінюємо підходи, щоб ці кошти працювали ефективно: створюємо зрозумілі правила для ринку, забезпечуємо прогнозованість для виробників і результат для війська", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Відтепер АОЗ взаємодіятиме з ринком через такі механізми:

Прямі договори – для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників. Через стратегічну важливість закупівель на основі доведеної потреби Агенція частково залишає вже існуючий підхід. Проте фокус буде робитись на закупівлю унікальних та спеціалізованих апаратів.

Рамкові угоди – конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик. Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об’єднувати в рамки (на першому етапі це FPV-дрони). Це дозволить проводити конкурентні закупівлі зі залученням широкого кола виробників.

DOT-Chain Defence – маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів.

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Також серед важливих нововведень – верифікація постачальників для прямих договорів. Вона допомагає переконатися, що компанія відповідає базовим вимогам: не має зв'язків з РФ, Іраном та Білоруссю і має достатні виробничі спроможності та фінансовий стан для виконання контрактів.

Якк повідомлялося, держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони у 2025 році планує спрямувати 102,94 мільярда гривень на придбання безпілотних літальних апаратів та 8,07 млрд грн – на придбання наземних роботизованих комплексів для ЗСУ.