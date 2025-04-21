БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
32 0

Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю

безпілотники

Міністерство оборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю.

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський під час зустрічі з представникам компаній, які спеціалізуються на виробництві безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та інших технологічних зразків озброєння.

"Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю. Оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій", – зазначив він.

Під час зустрічі компаніям презентувала зріз структури контрагентів "Агенції оборонних закупівель" та актуальні дані про рівень конкуренції.

Зокрема, зазначається, що серед задач на 2025 рік – уніфікація технічних вимог до дронів. Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень.

Читайте також: Нідерланди нададуть пів мільярда євро на виробництво дронів для України

Також учасники обговорили питання впровадження нових форматів взаємодії з контрагентами. Йдеться про можливість закупівлі не лише окремих виробів, а комплексних рішень, які включають навчання, технічний супровід, обслуговування і модернізацію техніки.

Окремо під зустрічі підкреслили важливість залучення додаткових фінансових ресурсів – як в Україні, так і за її межами – для стабільного розвитку технологічного оборонного виробництва.

Якк повідомлялося, держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони у 2025 році планує спрямувати 102,94 мільярда гривень на придбання безпілотних літальних апаратів та 8,07 млрд грн – на придбання наземних роботизованих комплексів для ЗСУ.

Автор: 

безпілотник (536) Міноборони (961) дрони (362)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 