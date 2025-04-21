Міністерство оборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю.

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський під час зустрічі з представникам компаній, які спеціалізуються на виробництві безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та інших технологічних зразків озброєння.

"Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю. Оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій", – зазначив він.

Під час зустрічі компаніям презентувала зріз структури контрагентів "Агенції оборонних закупівель" та актуальні дані про рівень конкуренції.

Зокрема, зазначається, що серед задач на 2025 рік – уніфікація технічних вимог до дронів. Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень.

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Також учасники обговорили питання впровадження нових форматів взаємодії з контрагентами. Йдеться про можливість закупівлі не лише окремих виробів, а комплексних рішень, які включають навчання, технічний супровід, обслуговування і модернізацію техніки.

Окремо під зустрічі підкреслили важливість залучення додаткових фінансових ресурсів – як в Україні, так і за її межами – для стабільного розвитку технологічного оборонного виробництва.

Якк повідомлялося, держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони у 2025 році планує спрямувати 102,94 мільярда гривень на придбання безпілотних літальних апаратів та 8,07 млрд грн – на придбання наземних роботизованих комплексів для ЗСУ.