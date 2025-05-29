Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ. ВИДЕО

Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и поражать цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.

Если расстояние до 100 км - дрон возвращается обратно для повторного использования.

Стоимость одной миссии - $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше.

"И все это - без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель. Продолжаем создавать украинские разработки, которые меняют правила игры в технологической войне", - подчеркнул Федоров.

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Напомним, за два года в кластере Brave1 появились десятки разработок, которые повлияли на ход событий на фронте и усилили защитников. Уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Это БпЛА, РЭБ, НРК, продукты в сфере кибербезопасности и другие технологии