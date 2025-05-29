Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ. ВИДЕО
Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
- Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и поражать цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.
- Если расстояние до 100 км - дрон возвращается обратно для повторного использования.
- Стоимость одной миссии - $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше.
"И все это - без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель. Продолжаем создавать украинские разработки, которые меняют правила игры в технологической войне", - подчеркнул Федоров.
Напомним, за два года в кластере Brave1 появились десятки разработок, которые повлияли на ход событий на фронте и усилили защитников. Уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Это БпЛА, РЭБ, НРК, продукты в сфере кибербезопасности и другие технологии
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Як тепер радари захищати?
І дрони ці - не для нуля. Вони для дуже глибоких ударів.
Вони б розтрубили, і зальотниє б тут хизувались, що ніде тепер не сховатись від їх FPV, трєпєщітє, хохли.
Цього ніяк не усвідомлять європейці, що досі сподіваються на свої високотехнологічні бонсай-армії.
От як поприлітають від русні мільйони дронів різного типу - так від того НАТО нічого й не залишиться.
Їм би разом з нами у ці перегони включитися.
Якби цю інформацію фьодоров передав на флешці кацапам то було 15 років за держзраду.
А так, тіпа, просто довбай'об...
Китайці зараз допрацьовують їм ШІ.
ЗЕ-команда, ви чуєте? Чи буде знов 5 штук випущено?
До речі, де трембіти та паляниці, ЗЕ?
Лиш би не зглазити.
Тьху,тьху,тьху.