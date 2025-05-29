РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11337 посетителей онлайн
Новости Разработки Brave1
5 960 27

Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ. ВИДЕО

Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

  • Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и поражать цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.
  • Если расстояние до 100 км - дрон возвращается обратно для повторного использования.
  • Стоимость одной миссии - $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше.

"И все это - без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель. Продолжаем создавать украинские разработки, которые меняют правила игры в технологической войне", - подчеркнул Федоров.

Также читайте: В Минобороны вводят новую модель закупок дронов

Напомним, за два года в кластере Brave1 появились десятки разработок, которые повлияли на ход событий на фронте и усилили защитников. Уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Это БпЛА, РЭБ, НРК, продукты в сфере кибербезопасности и другие технологии

Автор: 

искусственный интеллект (38) Федоров Михаил (508) дроны (4060)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
доповідь резидента....
показать весь комментарий
29.05.2025 15:36
+5
Зробили і мовчіть, нах секрети розкривати?
показать весь комментарий
29.05.2025 15:41
+4
Значить, скоро і у русні.
Як тепер радари захищати?
показать весь комментарий
29.05.2025 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
доповідь резидента....
показать весь комментарий
29.05.2025 15:36 Ответить
Значить, скоро і у русні.
Як тепер радари захищати?
показать весь комментарий
29.05.2025 15:38 Ответить
Рашисти вже з пів року такі відео показують тільки з двома дронами під крилами. Так що це ми їх доганяємо а не вони за нами
показать весь комментарий
29.05.2025 15:40 Ответить
І скільки у них результативних застосувань?
показать весь комментарий
29.05.2025 15:41 Ответить
Я хз. Спитай в них. Чи в наших хто на передку стоїть.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:44 Ответить
Вони такого розкажуть.
І дрони ці - не для нуля. Вони для дуже глибоких ударів.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:47 Ответить
Там трохи навпаки: вже давно у русні
показать весь комментарий
29.05.2025 15:48 Ответить
Взагалі не чув про успішні ураження ними нашої техніки в центральній Україні.
Вони б розтрубили, і зальотниє б тут хизувались, що ніде тепер не сховатись від їх FPV, трєпєщітє, хохли.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:50 Ответить
Наша має заявлену дальність 300 км, руснява має бути ще далі.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:53 Ответить
Вони у кацапів просто на оптоволокні, тому значно коротша відстань. але реб-стійкі.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:54 Ответить
Тут заявлено, що навігатор взагалі не використовується, тому РЕБ побоку.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:55 Ответить
Ну якщо так, то наші кращє. Але зазвичай так і буває - той хто робить другим, враховує недоліки першого.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:57 Ответить
Головне - не що краще, а чого більше.
Цього ніяк не усвідомлять європейці, що досі сподіваються на свої високотехнологічні бонсай-армії.
От як поприлітають від русні мільйони дронів різного типу - так від того НАТО нічого й не залишиться.
Їм би разом з нами у ці перегони включитися.
показать весь комментарий
29.05.2025 16:00 Ответить
Зробили і мовчіть, нах секрети розкривати?
показать весь комментарий
29.05.2025 15:41 Ответить
вони одразу після використання перестають бути секретом
показать весь комментарий
29.05.2025 15:58 Ответить
выше пишут уже давно не секрет орки хвастаются такими уже как полгода. Правда мы помним робота -федю ) так что это может быть и фейком
показать весь комментарий
29.05.2025 16:52 Ответить
А-ха-х.
Якби цю інформацію фьодоров передав на флешці кацапам то було 15 років за держзраду.
А так, тіпа, просто довбай'об...
показать весь комментарий
29.05.2025 15:45 Ответить
У кацапів матки-дрони вже є давно, тільки на оптовому волокні і вона волоче їх за раз десятки.

Китайці зараз допрацьовують їм ШІ.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:46 Ответить
Морські дрони у них теж давно.
показать весь комментарий
29.05.2025 15:51 Ответить
Якщо вони вже перевірені - тепер треба хоча б три сотні терміново таких замовити і поставити на фронт.
ЗЕ-команда, ви чуєте? Чи буде знов 5 штук випущено?
До речі, де трембіти та паляниці, ЗЕ?
показать весь комментарий
29.05.2025 15:53 Ответить
будет вернее сказать: Дрононоситель, а не «дрон матка».
показать весь комментарий
29.05.2025 16:07 Ответить
для совобождения Крыма от пво и рлс, под прикрытием Магур - самое то
показать весь комментарий
29.05.2025 16:12 Ответить
це ***** для студентиків, інженери тут є? хахахаха
показать весь комментарий
29.05.2025 17:00 Ответить
напишіть, будь-ласка, докладніше! креслення відправте на пошту fedorov-*******@mail.sru
показать весь комментарий
29.05.2025 17:07 Ответить
Ого!
Лиш би не зглазити.
Тьху,тьху,тьху.
показать весь комментарий
29.05.2025 17:26 Ответить
кто сказал? фьодоров? из дийи?
показать весь комментарий
29.05.2025 17:53 Ответить
 
 