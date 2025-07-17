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Келлог очень высоко оценил украинские БПЛА-технологии
Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который находится в Украине с недельным визитом, посетил одно из оборонных предприятий, которое производит беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Келлог написал в Х.
"Я воочию увидел, как производятся и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников. В этой новой эпохе/типе войны они лидируют. Их скорость инноваций и способность к переработке поражают. Наша оборонно-промышленная база должна принять это во внимание и адаптироваться", - говорится в заметке.
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Келлог браковані міни теж високо оцінив ?