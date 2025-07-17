РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10888 посетителей онлайн
Новости Визит Келлога в Киев
2 001 18

Келлог очень высоко оценил украинские БПЛА-технологии

Кит Келлог посетил одно из оборонных предприятий

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который находится в Украине с недельным визитом, посетил одно из оборонных предприятий, которое производит беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Келлог написал в Х.

"Я воочию увидел, как производятся и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников. В этой новой эпохе/типе войны они лидируют. Их скорость инноваций и способность к переработке поражают. Наша оборонно-промышленная база должна принять это во внимание и адаптироваться", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог посетил учебно-тренировочные локации Нацгвардии Украины: Опыт украинских защитников является ценным для других армий. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3944) Кит Келлог (197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
на фото Сметанін - один з творців бракованих мін

Келлог браковані міни теж високо оцінив ?
показать весь комментарий
17.07.2025 07:48 Ответить
+6
Головне, щоб туди не прилетіло!Ну і все перекаже краснову ,а той пуйлу((Не довіряв би я так їм((
показать весь комментарий
17.07.2025 07:40 Ответить
+6
На фото до труби припаяні крильця з хвостиком - ну, це дійсно вражає: ми переплюнули хуситів
показать весь комментарий
17.07.2025 07:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь що він наш сукін син(
показать весь комментарий
17.07.2025 07:36 Ответить
Головне, щоб туди не прилетіло!Ну і все перекаже краснову ,а той пуйлу((Не довіряв би я так їм((
показать весь комментарий
17.07.2025 07:40 Ответить
елдак першим буде,за ним ніхто не встигне
показать весь комментарий
17.07.2025 07:44 Ответить
У тебя ********** палит завод на шулявке куда потом летит все кроме ядерки а ты переживаешь за представителя штатов? Странные вы люди конечно
показать весь комментарий
17.07.2025 09:27 Ответить
А чого це безкоштовно його туди привели !?!? З мерикосами все повинно бути на комерційній основі..., трумп так сказав.
показать весь комментарий
17.07.2025 07:43 Ответить
на фото Сметанін - один з творців бракованих мін

Келлог браковані міни теж високо оцінив ?
показать весь комментарий
17.07.2025 07:48 Ответить
Та який він творець? Він "собачої буди в житті не побудував", це ж рукамиводітєль зєльоной каманди, творець схем
показать весь комментарий
17.07.2025 08:01 Ответить
Зіц председатель
показать весь комментарий
17.07.2025 09:02 Ответить
рукоблудітель))
показать весь комментарий
17.07.2025 09:10 Ответить
У нас у власти сейчас все ЗЕбракованные. Приходиться работать с тем что есть😄
показать весь комментарий
17.07.2025 09:28 Ответить
На фото до труби припаяні крильця з хвостиком - ну, це дійсно вражає: ми переплюнули хуситів
показать весь комментарий
17.07.2025 07:57 Ответить
Дійсно якісь дивні тенденції у виробництві. Немає жодного БПЛА з більш -менш солідним боєзарядом хоча б 100кг. Якісь пукалки випускають,аби щось летіло.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:14 Ответить
до труби припаяні крильця з хвостиком ))) - будем надеятся что это для прессы фото
показать весь комментарий
17.07.2025 09:42 Ответить
Я сподіваюсь що Келлог скаже Трампу щось на кшалт "містер Президент, у українців дрони дешеві як гуано на Науру. Давайте махнемось на старі томагавки, кожному нашому морпіху по десятку дронів, і протестуємо на хуситах. Це може бути хороший бізнес."
показать весь комментарий
17.07.2025 08:00 Ответить
Київ не ******** ,Келлога просять в Дніпро ,там ********
показать весь комментарий
17.07.2025 08:02 Ответить
Думка такого високого "професіАНАЛА" в галузі безпілотних систем, як кіт Келлог має, безумовно, вирішальне значення для "потужно-переможного лідера"...
показать весь комментарий
17.07.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2025 09:31 Ответить
 
 