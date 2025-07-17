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Новини Візит Келлога до Києва
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Келлог дуже високо оцінив українські БпЛА-технології

Кіт Келлог відвідав одне з оборонних підприємств

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває в Україні з тижневим візитом, відвідав одне з оборонних підприємств, яке виробляє безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Келлог написав у Х.

"Я на власні очі побачив, як виробляються і розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників. У цій новій епосі/типі війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій і здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна взяти це до уваги й адаптуватися", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Нацгвардії України: Досвід українських захисників є цінним для інших армій. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4532) Келлог Кіт (195)


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Топ коментарі
+5
на фото Сметанін - один з творців бракованих мін

Келлог браковані міни теж високо оцінив ?
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17.07.2025 07:48 Відповісти
+4
Головне, щоб туди не прилетіло!Ну і все перекаже краснову ,а той пуйлу((Не довіряв би я так їм((
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17.07.2025 07:40 Відповісти
+3
Сподіваюсь що він наш сукін син(
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17.07.2025 07:36 Відповісти
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Сподіваюсь що він наш сукін син(
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17.07.2025 07:36 Відповісти
Головне, щоб туди не прилетіло!Ну і все перекаже краснову ,а той пуйлу((Не довіряв би я так їм((
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17.07.2025 07:40 Відповісти
елдак першим буде,за ним ніхто не встигне
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17.07.2025 07:44 Відповісти
А чого це безкоштовно його туди привели !?!? З мерикосами все повинно бути на комерційній основі..., трумп так сказав.
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17.07.2025 07:43 Відповісти
на фото Сметанін - один з творців бракованих мін

Келлог браковані міни теж високо оцінив ?
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17.07.2025 07:48 Відповісти
Та який він творець? Він "собачої буди в житті не побудував", це ж рукамиводітєль зєльоной каманди, творець схем
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17.07.2025 08:01 Відповісти
На фото до труби припаяні крильця з хвостиком - ну, це дійсно вражає: ми переплюнули хуситів
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17.07.2025 07:57 Відповісти
Дійсно якісь дивні тенденції у виробництві. Немає жодного БПЛА з більш -менш солідним боєзарядом хоча б 100кг. Якісь пукалки випускають,аби щось летіло.
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17.07.2025 08:14 Відповісти
Я сподіваюсь що Келлог скаже Трампу щось на кшалт "містер Президент, у українців дрони дешеві як гуано на Науру. Давайте махнемось на старі томагавки, кожному нашому морпіху по десятку дронів, і протестуємо на хуситах. Це може бути хороший бізнес."
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17.07.2025 08:00 Відповісти
Київ не ******** ,Келлога просять в Дніпро ,там ********
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17.07.2025 08:02 Відповісти
Думка такого високого "професіАНАЛА" в галузі безпілотних систем, як кіт Келлог має, безумовно, вирішальне значення для "потужно-переможного лідера"...
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17.07.2025 08:36 Відповісти
 
 