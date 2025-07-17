Келлог дуже високо оцінив українські БпЛА-технології

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває в Україні з тижневим візитом, відвідав одне з оборонних підприємств, яке виробляє безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Келлог написав у Х.

"Я на власні очі побачив, як виробляються і розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників. У цій новій епосі/типі війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій і здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна взяти це до уваги й адаптуватися", - йдеться в дописі.

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