УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Фото Візит Келлога до Києва
1 253 1

Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Нацгвардії України: Досвід українських захисників є цінним для інших армій. ФОТОрепортаж

У рамках візиту до України спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог разом з командувачем НГУ Олександром Півненком відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Келлог ознайомився з підготовкою українських гвардійців, їхнім оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою.

Півненко презентував Келлогу підготовку гвардійців за ключовими напрямами, продемонстрував зразки бронетехніки, озброєння, а також наземних роботизованих комплексів та БпЛА, які використовуються на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про візит Келлога до Києва: Обговорювався "повітряний щит" над Україною, зброя і примус РФ до миру

Кіт Келлог відвідав тренувальні локації Нацгвардії України
Кіт Келлог відвідав тренувальні локації Нацгвардії України

Американська делегація оглянула тренажери й симулятори, які дозволяють бійцям отримати практичні навички водіння танків та бронетехніки, здійснювати підготовку механіків-водіїв, навідників і командирів екіпажів.

Генералу Келлогу були представлені деякі зразки бойових броньованих машин, бойових машин піхоти, зенітна самохідна установка та міномети, яка забезпечує мобільність, захист особового складу, вогневу підтримку піхоти, а також прикриття від повітряних атак.

"Келлог відзначив, що для нього честь перебувати в Україні та особисто бачити, як українські бійці демонструють мужність і високу підготовку. Він наголосив: чим краще підготовлені підрозділи, тим ефективніше вони діють у бою. Представник США також підкреслив, що досвід українських захисників уже сьогодні є цінним для армій інших країн", - зазначили у пресслужбі МВС.

Читайте також: Келлог відвідав меморіал загиблим дітям у Києві: "Вбивства мають припинитися". ФОТОрепортаж

Кіт Келлог відвідав тренувальні локації Нацгвардії України
Кіт Келлог відвідав тренувальні локації Нацгвардії України
Кіт Келлог відвідав тренувальні локації Нацгвардії України
Кіт Келлог відвідав тренувальні локації Нацгвардії України

Автор: 

Національна гвардія (1600) ЗСУ (7745) Півненко Олександр (27) Келлог Кіт (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/sumyliketop SUMYLIKE TG

Келлог може хочеш в Суми приїхати?)

Кімнату навіть цілу виділю тобі безкоштовно, щоб у тиші провести хоча б добу …(с)
показати весь коментар
16.07.2025 21:49 Відповісти
 
 