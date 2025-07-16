Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Нацгвардії України: Досвід українських захисників є цінним для інших армій. ФОТОрепортаж

У рамках візиту до України спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог разом з командувачем НГУ Олександром Півненком відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Келлог ознайомився з підготовкою українських гвардійців, їхнім оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою.

Півненко презентував Келлогу підготовку гвардійців за ключовими напрямами, продемонстрував зразки бронетехніки, озброєння, а також наземних роботизованих комплексів та БпЛА, які використовуються на фронті.

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Американська делегація оглянула тренажери й симулятори, які дозволяють бійцям отримати практичні навички водіння танків та бронетехніки, здійснювати підготовку механіків-водіїв, навідників і командирів екіпажів.

Генералу Келлогу були представлені деякі зразки бойових броньованих машин, бойових машин піхоти, зенітна самохідна установка та міномети, яка забезпечує мобільність, захист особового складу, вогневу підтримку піхоти, а також прикриття від повітряних атак.

"Келлог відзначив, що для нього честь перебувати в Україні та особисто бачити, як українські бійці демонструють мужність і високу підготовку. Він наголосив: чим краще підготовлені підрозділи, тим ефективніше вони діють у бою. Представник США також підкреслив, що досвід українських захисників уже сьогодні є цінним для армій інших країн", - зазначили у пресслужбі МВС.

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