Келлог посетил учебно-тренировочные локации Нацгвардии Украины: Опыт украинских защитников ценен для других армий. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках визита в Украину спецпредставитель президента США, генерал Кит Келлог вместе с командующим НГУ Александром Пивненко посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Келлог ознакомился с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя.

Пивненко представил Келлогу подготовку гвардейцев по ключевым направлениям, продемонстрировал образцы бронетехники, вооружения, а также наземных роботизированных комплексов и БпЛА, которые используются на фронте.

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Американская делегация осмотрела тренажеры и симуляторы, которые позволяют бойцам получить практические навыки вождения танков и бронетехники, осуществлять подготовку механиков-водителей, наводчиков и командиров экипажей.

Генералу Келлогу были представлены некоторые образцы боевых бронированных машин, боевых машин пехоты, минометы и зенитная самоходная установка, которая обеспечивает мобильность, защиту личного состава, огневую поддержку пехоты, а также прикрытие от воздушных атак.

"Келлог отметил, что для него честь находиться в Украине и лично видеть, как украинские бойцы демонстрируют мужество и высокую подготовку. Он подчеркнул: чем лучше подготовлены подразделения, тем эффективнее они действуют в бою. Представитель США также подчеркнул, что опыт украинских защитников уже сегодня является ценным для армий других стран", - отметили в пресс-службе МВД.

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