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Новости Визит Келлога в Киев
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Сибига о визите Келлога в Киев: Обсуждался "воздушный щит" над Украиной, оружие и принуждение РФ к миру

Сибига о визите Келлога

Визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев стал продолжением контактов между США и Украиной на самом высоком уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции по итогам заседания Люблинского треугольника, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, украинская сторона во время встреч с Келлогом обсудила создание целостного "воздушного щита" над Украиной, закупку и расширение производства вооружения, а также совместные действия для принуждения России к миру.

"В фокусе была, конечно, безопасность и то, что можно совместно сделать, чтобы принудить Россию к миру", - сказал Сибига.

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Глава МИД рассказал, что спецпредставитель президента США имел возможность услышать от украинских военных оценку реальной ситуации на поле боя.

"Украина не проиграет, Россия не выиграет - это очень важно понимать, и генералу были организованы соответствующие брифинги", - сказал министр.

Кроме этого, Сибига рассказал, что украинская сторона также говорила о необходимости создания "воздушного щита" над Украиной.

"Мы уже имеем много элементов, но пока мы не имеем целостного щита. Это то, что обсуждалось с президентом Зеленским. Обсуждались первоочередные потребности украинской армии и, безусловно, украинская оборонка, наши способности, что нужно, чтобы максимально масштабировать. Мы должны достигать с Россией паритета, мы должны Россию опережать в производстве видов вооружений, которые будут давать нам преимущество на поле боя", - рассказал министр.

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16.07.2025 19:18 Ответить
Мало кому так насрать на Україну, як фашисту Келлогу. Но конечно ізображать надо, Ермаку душить американця в страстних обіймах. Може Трамп якійсь собачий пеніс кине Зельке з барського плеча.
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16.07.2025 19:24 Ответить
Рязань, ти чого?!
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16.07.2025 19:58 Ответить
ну как можно обсуждать принуждение к миру расеи- вдвоем курнули
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16.07.2025 19:37 Ответить
каждый день сдаем несколько населенных пунктов и нести такую хрень
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16.07.2025 19:38 Ответить
Так сам візит Келога вже і є щит! А хіба ні?!
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16.07.2025 19:42 Ответить
Ладно Сибіга завжди був покидьок, а це ще хто приєднався до нього ?
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16.07.2025 20:41 Ответить
 
 