Сибига о визите Келлога в Киев: Обсуждался "воздушный щит" над Украиной, оружие и принуждение РФ к миру
Визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев стал продолжением контактов между США и Украиной на самом высоком уровне.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции по итогам заседания Люблинского треугольника, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра, украинская сторона во время встреч с Келлогом обсудила создание целостного "воздушного щита" над Украиной, закупку и расширение производства вооружения, а также совместные действия для принуждения России к миру.
"В фокусе была, конечно, безопасность и то, что можно совместно сделать, чтобы принудить Россию к миру", - сказал Сибига.
Глава МИД рассказал, что спецпредставитель президента США имел возможность услышать от украинских военных оценку реальной ситуации на поле боя.
"Украина не проиграет, Россия не выиграет - это очень важно понимать, и генералу были организованы соответствующие брифинги", - сказал министр.
Кроме этого, Сибига рассказал, что украинская сторона также говорила о необходимости создания "воздушного щита" над Украиной.
"Мы уже имеем много элементов, но пока мы не имеем целостного щита. Это то, что обсуждалось с президентом Зеленским. Обсуждались первоочередные потребности украинской армии и, безусловно, украинская оборонка, наши способности, что нужно, чтобы максимально масштабировать. Мы должны достигать с Россией паритета, мы должны Россию опережать в производстве видов вооружений, которые будут давать нам преимущество на поле боя", - рассказал министр.
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