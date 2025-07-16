Сибіга про візит Келлога до Києва: Обговорювався "повітряний щит" над Україною, зброя і примус РФ до миру

Візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва став продовженням контактів між США та Україною на найвищому рівні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції за підсумками засідання Люблінського трикутника, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, українська сторона під час зустрічей з Келлогом обговорила створення цілісного "повітряного щита" над Україною, закупівлю та розширення виробництва озброєння, а також спільні дії для примусу Росії до миру.

"У фокусі була, звичайно, безпека і те, що можна спільно зробити, щоб примусити Росію до миру",- сказав Сибіга.

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Глава МЗС розповів, що спецпредставник президента США мав змогу почути від українських військових оцінку реальної ситуації на полі бою.

"Україна не програє, Росія не виграє - це дуже важливо розуміти, і генералу були організовані відповідні брифінги", - сказав міністр.

Окрім цього, Сибіга розповів, що українська сторона також говорила про необхідність створення "повітряного щита" над Україною.

"Ми вже маємо багато елементів, але поки що ми не маємо цілісного щита. Це те, що обговорювалося з президентом Зеленським. Обговорювалися першочергові потреби української армії і, безумовно, українська оборонка, наші спроможності, що потрібно, щоб максимально масштабувати. Ми повинні досягати з Росією паритету, ми повинні Росію випереджати у виробництві видів озброєнь, які будуть давати нам перевагу на полі бою",- розповів міністр.

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