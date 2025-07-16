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Новини Фото Діти - жертви війни Візит Келлога до Києва
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Келлог відвідав меморіал загиблим дітям у Києві: "Вбивства мають припинитися". ФОТОрепортаж

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час візиту до Києва 16 липня вранці відвідав меморіал, присвячений загиблим дітям, які стали жертвами російської агресії проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Келлог відвідав у Києві меморіал загиблим дітям

"Люди вшановують пам'ять загиблих не квітами, а м'якими іграшками. Вбивства невинних цивільних осіб, особливо дітей, повинні припинитися", - написав Келлог.

Він також додав, що Дональд Трамп "чітко заявив: вбивства мають припинитися".

Келлог відвідав у Києві меморіал загиблим дітям

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Автор: 

діти (5209) Келлог Кіт (195) війна в Україні (5268)


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Топ коментарі
+8
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16.07.2025 15:03 Відповісти
+7
Щоб вбивства дітей припинились, треба за вбивство дітей карати вбивць. Іншого правила не існує.
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16.07.2025 15:05 Відповісти
+6
По Келлогу в кожне місто України
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16.07.2025 15:00 Відповісти
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По Келлогу в кожне місто України
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16.07.2025 15:00 Відповісти
Мають! Але ж при цьому чомусь представник надпотужної держави не сказав,що ж для цього потрібно!
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16.07.2025 15:01 Відповісти
так трампон жеш сказав "ще 50 днів вбивати українців"
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16.07.2025 15:13 Відповісти
Надо просто перестать стрелять
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16.07.2025 15:35 Відповісти
Припиняться мабуть, коли вже ваших дітей почнуть вбивати!!! Не за горами вже.....
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16.07.2025 15:01 Відповісти
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16.07.2025 15:03 Відповісти
Щоб вбивства дітей припинились, треба за вбивство дітей карати вбивць. Іншого правила не існує.
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16.07.2025 15:05 Відповісти
Убивства, від війни прутіна проти Мирної України!?!?
Як Келлог, розмовляє, московськовським іноязом, «убивства»???
Тобто, Українці з 2014 року самі себе убивають! А перед цим народ Ічкерії, Грузії, Молдови, Абхазі, Нагірного Карабаха, самі себе, убивали??
Як,у сьогоднішніх осіб з ОбВального кабінету США, не виникає бажання, стати на коліна і покаятися, перед Українцями, у яких вони, знищили 43 Ракетну Армію!! А убивць з московії, Трамп з оточенням, вважають друзями…!?!?!
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16.07.2025 15:06 Відповісти
Від нескінченного пердіжа в калюжу трампонами вбивства не припиняться.
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16.07.2025 15:07 Відповісти
>> https://x.com/POTUS @POTUS has been clear: the killing must stop.

...і при цьому потус дав терористові №1 ще 50 днів для вбивства українців. Жінок і дітей у тому числі.

Сьогодні у Вінниці, після бомбування, українці у критичному стані. Завтра бомбитимуть інші міста, будуть знову поранені чи вбиті цивільні. потус засуне язика собі в дупу і поїде грати у гольф.
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16.07.2025 15:10 Відповісти
Да, через 50 дней, но это не точно!!😳
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16.07.2025 15:52 Відповісти
 
 