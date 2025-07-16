Келлог відвідав меморіал загиблим дітям у Києві: "Вбивства мають припинитися". ФОТОрепортаж
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час візиту до Києва 16 липня вранці відвідав меморіал, присвячений загиблим дітям, які стали жертвами російської агресії проти України.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Люди вшановують пам'ять загиблих не квітами, а м'якими іграшками. Вбивства невинних цивільних осіб, особливо дітей, повинні припинитися", - написав Келлог.
Він також додав, що Дональд Трамп "чітко заявив: вбивства мають припинитися".
Топ коментарі
+8 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар16.07.2025 15:03 Відповісти Посилання
+7 а ес #372967
показати весь коментар16.07.2025 15:05 Відповісти Посилання
+6 Vasya #607130
показати весь коментар16.07.2025 15:00 Відповісти Посилання
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Як Келлог, розмовляє, московськовським іноязом, «убивства»???
Тобто, Українці з 2014 року самі себе убивають! А перед цим народ Ічкерії, Грузії, Молдови, Абхазі, Нагірного Карабаха, самі себе, убивали??
Як,у сьогоднішніх осіб з ОбВального кабінету США, не виникає бажання, стати на коліна і покаятися, перед Українцями, у яких вони, знищили 43 Ракетну Армію!! А убивць з московії, Трамп з оточенням, вважають друзями…!?!?!
...і при цьому потус дав терористові №1 ще 50 днів для вбивства українців. Жінок і дітей у тому числі.
Сьогодні у Вінниці, після бомбування, українці у критичному стані. Завтра бомбитимуть інші міста, будуть знову поранені чи вбиті цивільні. потус засуне язика собі в дупу і поїде грати у гольф.