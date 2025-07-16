Келлог відвідав меморіал загиблим дітям у Києві: "Вбивства мають припинитися". ФОТОрепортаж

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час візиту до Києва 16 липня вранці відвідав меморіал, присвячений загиблим дітям, які стали жертвами російської агресії проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Люди вшановують пам'ять загиблих не квітами, а м'якими іграшками. Вбивства невинних цивільних осіб, особливо дітей, повинні припинитися", - написав Келлог.

Він також додав, що Дональд Трамп "чітко заявив: вбивства мають припинитися".

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