Келлог посетил мемориал погибшим детям в Киеве: "Убийства должны прекратиться". ФОТОРЕПОРТАЖ
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время визита в Киев 16 июля утром посетил мемориал, посвященный погибшим детям, которые стали жертвами российской агрессии против Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Люди чтят память погибших не цветами, а мягкими игрушками. Убийства невинных гражданских лиц, особенно детей, должны прекратиться", - написал Келлог.
Он также добавил, что Дональд Трамп "четко заявил: убийства должны прекратиться".
Топ комментарии
+7 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий16.07.2025 15:03 Ответить Ссылка
+6 а ес #372967
показать весь комментарий16.07.2025 15:05 Ответить Ссылка
+5 Vasya #607130
показать весь комментарий16.07.2025 15:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як Келлог, розмовляє, московськовським іноязом, «убивства»???
Тобто, Українці з 2014 року самі себе убивають! А перед цим народ Ічкерії, Грузії, Молдови, Абхазі, Нагірного Карабаха, самі себе, убивали??
Як,у сьогоднішніх осіб з ОбВального кабінету США, не виникає бажання, стати на коліна і покаятися, перед Українцями, у яких вони, знищили 43 Ракетну Армію!! А убивць з московії, Трамп з оточенням, вважають друзями…!?!?!
...і при цьому потус дав терористові №1 ще 50 днів для вбивства українців. Жінок і дітей у тому числі.
Сьогодні у Вінниці, після бомбування, українці у критичному стані. Завтра бомбитимуть інші міста, будуть знову поранені чи вбиті цивільні. потус засуне язика собі в дупу і поїде грати у гольф.