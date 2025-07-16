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Новости Фото Дети - жертвы войны Визит Келлога в Киев
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Келлог посетил мемориал погибшим детям в Киеве: "Убийства должны прекратиться". ФОТОРЕПОРТАЖ

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время визита в Киев 16 июля утром посетил мемориал, посвященный погибшим детям, которые стали жертвами российской агрессии против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Келлог посетил в Киеве мемориал погибшим детям

"Люди чтят память погибших не цветами, а мягкими игрушками. Убийства невинных гражданских лиц, особенно детей, должны прекратиться", - написал Келлог.

Он также добавил, что Дональд Трамп "четко заявил: убийства должны прекратиться".

Келлог посетил в Киеве мемориал погибшим детям

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Автор: 

дети (6632) Кит Келлог (192) война в Украине (5229)


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Топ комментарии
+7
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16.07.2025 15:03 Ответить
+6
Щоб вбивства дітей припинились, треба за вбивство дітей карати вбивць. Іншого правила не існує.
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16.07.2025 15:05 Ответить
+5
По Келлогу в кожне місто України
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16.07.2025 15:00 Ответить
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По Келлогу в кожне місто України
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16.07.2025 15:00 Ответить
Мають! Але ж при цьому чомусь представник надпотужної держави не сказав,що ж для цього потрібно!
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16.07.2025 15:01 Ответить
так трампон жеш сказав "ще 50 днів вбивати українців"
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16.07.2025 15:13 Ответить
Надо просто перестать стрелять
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16.07.2025 15:35 Ответить
Припиняться мабуть, коли вже ваших дітей почнуть вбивати!!! Не за горами вже.....
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16.07.2025 15:01 Ответить
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16.07.2025 15:03 Ответить
Щоб вбивства дітей припинились, треба за вбивство дітей карати вбивць. Іншого правила не існує.
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16.07.2025 15:05 Ответить
Убивства, від війни прутіна проти Мирної України!?!?
Як Келлог, розмовляє, московськовським іноязом, «убивства»???
Тобто, Українці з 2014 року самі себе убивають! А перед цим народ Ічкерії, Грузії, Молдови, Абхазі, Нагірного Карабаха, самі себе, убивали??
Як,у сьогоднішніх осіб з ОбВального кабінету США, не виникає бажання, стати на коліна і покаятися, перед Українцями, у яких вони, знищили 43 Ракетну Армію!! А убивць з московії, Трамп з оточенням, вважають друзями…!?!?!
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16.07.2025 15:06 Ответить
Від нескінченного пердіжа в калюжу трампонами вбивства не припиняться.
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16.07.2025 15:07 Ответить
>> https://x.com/POTUS @POTUS has been clear: the killing must stop.

...і при цьому потус дав терористові №1 ще 50 днів для вбивства українців. Жінок і дітей у тому числі.

Сьогодні у Вінниці, після бомбування, українці у критичному стані. Завтра бомбитимуть інші міста, будуть знову поранені чи вбиті цивільні. потус засуне язика собі в дупу і поїде грати у гольф.
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16.07.2025 15:10 Ответить
Да, через 50 дней, но это не точно!!😳
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16.07.2025 15:52 Ответить
 
 