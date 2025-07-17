США відкладають постачання Patriot Швейцарії через пріоритет України, - Міноборони Швейцарії
Державний департамент США повідомив Міністерство оборони Швейцарії про затримку у постачанні систем ППО Patriot, оскільки пріоритет наразі надається Україні.
Про це йдеться у заяві швейцарського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.
П’ять систем Patriot, замовлених Швейцарією ще у 2022 році, мали бути поставлені у 2027-2028 роках. Проте через перегляд американських пріоритетів у бік підтримки України ці терміни будуть змінені.
У Міністерстві оборони Швейцарії уточнили, що ще не відомо, скільки саме систем та ракет зачеплять зміни, і коли відбудеться реальне постачання. Зараз триває з’ясування деталей.
Топ коментарі
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.07.2025 16:00 Відповісти Посилання
+5 Andriy L
показати весь коментар17.07.2025 16:02 Відповісти Посилання
+4 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар17.07.2025 15:58 Відповісти Посилання
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А могли б, і в «асфальт» гроші вивести!!! Аброхамія, з групою служок, і листа б написали, все якась копійчина, для Мівіни зеленському!!
Абрамович, може підтвердити…