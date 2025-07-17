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Новини Patriot для України
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США відкладають постачання Patriot Швейцарії через пріоритет України, - Міноборони Швейцарії

patriot

Державний департамент США повідомив Міністерство оборони Швейцарії про затримку у постачанні систем ППО Patriot, оскільки пріоритет наразі надається Україні.

Про це йдеться у заяві швейцарського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

П’ять систем Patriot, замовлених Швейцарією ще у 2022 році, мали бути поставлені у 2027-2028 роках. Проте через перегляд американських пріоритетів у бік підтримки України ці терміни будуть змінені.

У Міністерстві оборони Швейцарії уточнили, що ще не відомо, скільки саме систем та ракет зачеплять зміни, і коли відбудеться реальне постачання. Зараз триває з’ясування деталей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина профінансує дві системи Patriot для України, - Міноборони ФРН

Автор: 

США (23826) Швейцарія (877) Patriot (368)


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Топ коментарі
+6
Може Швейцарія якось протримається рік - другий без Петріота?
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17.07.2025 16:00 Відповісти
+5
Ліхтенштейн вже готує свої десантні бригади - будуть висаджуватись на березі Цюрихського озера
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17.07.2025 16:02 Відповісти
+4
На Швейцарію хтось напав або збирається?
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17.07.2025 15:58 Відповісти
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На Швейцарію хтось напав або збирається?
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17.07.2025 15:58 Відповісти
Ліхтенштейн вже готує свої десантні бригади - будуть висаджуватись на березі Цюрихського озера
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17.07.2025 16:02 Відповісти
А ви як думаєте? Нафіга Єгипет купував вертолітоносці? Вони виношують підступні плани заволодіти швейцарським сиром!
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17.07.2025 16:09 Відповісти
Може Швейцарія якось протримається рік - другий без Петріота?
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17.07.2025 16:00 Відповісти
При всій повазі до Швейцарії, воно їм треба?
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17.07.2025 16:02 Відповісти
Ага огромное уважение, спасибо что запретили Германии передавать амуницию к гепардам. Прям огромный респект *******.
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17.07.2025 16:14 Відповісти
У них такой закон, а они свои законы уважают.
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17.07.2025 16:17 Відповісти
Сховища з баблом треба захищати)...
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17.07.2025 16:05 Відповісти
Сир,банки та годинники самі себе не захистять.
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17.07.2025 16:05 Відповісти
А швейцарські ножі)?...
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17.07.2025 16:09 Відповісти
так викторінокс та інші теж потребують захисту)!
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17.07.2025 16:12 Відповісти
Дякуємо США і Швейцарії, за їх дієву допомогу Українцям!!
А могли б, і в «асфальт» гроші вивести!!! Аброхамія, з групою служок, і листа б написали, все якась копійчина, для Мівіни зеленському!!
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17.07.2025 16:09 Відповісти
Швейцарія абсолютно нічим Україні не допомогає і забороняє іншим допомогати коли має можливість заборонити.
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17.07.2025 16:18 Відповісти
Так, набої для Гепардів тому гарний приклад.
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17.07.2025 16:19 Відповісти
Швейцарія тут яким боком шодо допомоги?
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17.07.2025 16:20 Відповісти
Агрохімія пише благодарствєнниє листи косооким комунякам; не плутайте.
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17.07.2025 16:26 Відповісти
Ця особа, за гроші, чимало «наробила» в Україні та за кордоном!!
Абрамович, може підтвердити…
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17.07.2025 16:39 Відповісти
А накуя країні банків, чоколаду, сиру та курортів ці зрк?
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17.07.2025 16:18 Відповісти
Абсолютно не зрозуміло, навіщо Петріот Швейцарії. Вони і при німецьких націонал-соціалістах жили нормально, і при московітах будуть жити нормально (тільки без пралок та унітазів).
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17.07.2025 16:23 Відповісти
А шоб было чего гостям показать.
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17.07.2025 16:36 Відповісти
Швецарія чудово себе почувала себе під час другої світової.Навкола гинули мільйони,а вони пили каву.Більше того ще й непогано заробляли на війні.
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17.07.2025 16:24 Відповісти
 
 