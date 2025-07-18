США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів, - посол США в НАТО Вітакер

Спецпредставник Вашингтона в НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон розглядає можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів. Проте точну дату завершення цього процесу він назвати не може.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Вітакер також заявив, що "ведеться постійна розмова" про те, чи будуть Сполучені Штати продавати вже наявні в їхньому арсеналі системи Patriot.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо наявність усього необхідного. Водночас я думаю, ми всі визнаємо гостру потребу, якої Україна зараз потребує на полі бою і для захисту своїх міст", - зазначив він.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає ЗРК Patriot протягом найближчих тижнів, усі питання зараз узгоджують на рівні міністерств оборони.

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