УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11015 відвідувачів онлайн
Новини Patriot для України
825 8

США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів, - посол США в НАТО Вітакер

США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot зі своїх запасів для України

Спецпредставник Вашингтона в НАТО Метью Вітакер заявив, що  Вашингтон розглядає можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів. Проте точну дату завершення цього процесу він назвати не може.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Guardian.

Вітакер також заявив, що "ведеться постійна розмова" про те, чи будуть Сполучені Штати продавати вже наявні в їхньому арсеналі системи Patriot.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо наявність усього необхідного. Водночас я думаю, ми всі визнаємо гостру потребу, якої Україна зараз потребує на полі бою і для захисту своїх міст", - зазначив він.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає ЗРК Patriot протягом найближчих тижнів, усі питання зараз узгоджують на рівні міністерств оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відкладають постачання Patriot Швейцарії через пріоритет України, - Міноборони Швейцарії

Автор: 

США (23834) Patriot (374) Вітакер Метью (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закінчуйте вже цей маразм. Просто відправте СВОЇ петріоти і поставте крапку у цій апупєї.
показати весь коментар
18.07.2025 07:22 Відповісти
Єслі би да каби, іроди тягнуть кота за фаберже а українці гинуть...
показати весь коментар
18.07.2025 07:26 Відповісти
Скільки ще українців загине,поки вони розглянуть..
Вже б давно дали,аби бажання було..
Вчора майже опівночі дзвонить,телевізор злампвся.Кажу,а можна завтра?
В мене,каже,дружина після інсульту,ге може без телебачення.Зрозумів,кажу,зюираюся,виїжджай.
«Пізніше» часто синонім «ніколи».
24 години-тиждень-50 днів...і так до безкінечності...
показати весь коментар
18.07.2025 07:32 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "******* - не мешки ворочать...".
Після приходу у США, до влади, Трампа, ми бачимо один "триндьож"...
показати весь коментар
18.07.2025 07:38 Відповісти
"...ведеться постійна розмова..."
показати весь коментар
18.07.2025 07:38 Відповісти
Коли продадуть? - як той - так зразу
показати весь коментар
18.07.2025 07:46 Відповісти
А завтра марсіани прилетять Білий дім бомбити, то чим захищатися будете?
показати весь коментар
18.07.2025 08:28 Відповісти
а наростити виробництво якщо є такий шалений попит релігія заважає?? Не розумію. Кацапи під час війни масштабували виробництво ракет, шахедів в десятки разів і то під санкціями які б вони не були. А така мега держава як США яка має всі ресурси не може масштабувати виробництво циї Петріотів чи іншої техніки. В часи Холодної війни все було інакше - виробляли з надлишком, роздавали своїм союзникам по світу як і срср
показати весь коментар
18.07.2025 09:16 Відповісти
 
 