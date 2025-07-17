Україна отримає ЗРК Patriot протягом найближчих тижнів, - Мерц

Україна отримає ЗРК Patriot протягом найближчих тижнів, усі питання зараз узгоджують на рівні міністерств оборони.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату", - сказав Мерц.

Канцлер припустив, що в "ці години" між міністрами оборони будуть укладені домовленості, які зроблять технічно можливим те, що пообіцяв американський президент.

"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", - сказав Мерц.

Канцлер ФРН нагадав, що останніми днями було досягнуто домовленості про те, що Україні будуть доставлені нові системи Patriot з європейського континенту та Східної Європи в цілому, і що ці системи потім будуть замінені Сполученими Штатами. Наразі важливим питанням є, коли може статися така заміна.

"Понад усе нам потрібна ясність щодо того, як США замінять системи озброєння, передані Європою… Зрештою, ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості", - підкреслив глава уряду ФРН.

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Глава німецького уряду також додав, що Україна "незабаром – в найближчі тижні та місяці" отримає подальшу підтримку "у великих масштабах", у тому числі в питанні далекобійної зброї, зокрема через промислову кооперацію, яку Німеччина здійснює спільно з Україною. Мерц відмовився розкривати деталі та вчергове ухилився від відповіді на запитання, чи будуть поставлені Україні ракети Taurus.

У контексті запровадження санкцій США канцлер висловив також сподівання, що американський уряд разом з американським Конгресом ухвалить рішення, які готувалися в Конгресі вже кілька тижнів. Він зазначив, що всі ці рішення посилюють тиск на Путіна, щоб він нарешті домовився про мир, а також показують, що Європа та США об'єднують зусилля в політиці безпеки.

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