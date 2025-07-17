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Новини Patriot для України
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Україна отримає ЗРК Patriot протягом найближчих тижнів, - Мерц

Мерц про Петріот для України

Україна отримає ЗРК Patriot протягом найближчих тижнів, усі питання зараз узгоджують на рівні міністерств оборони.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату", - сказав Мерц.

Канцлер припустив, що в "ці години" між міністрами оборони будуть укладені домовленості, які зроблять технічно можливим те, що пообіцяв американський президент.

"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", - сказав Мерц.

Канцлер ФРН нагадав, що останніми днями було досягнуто домовленості про те, що Україні будуть доставлені нові системи Patriot з європейського континенту та Східної Європи в цілому, і що ці системи потім будуть замінені Сполученими Штатами. Наразі важливим питанням є, коли може статися така заміна.

"Понад усе нам потрібна ясність щодо того, як США замінять системи озброєння, передані Європою… Зрештою, ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості", - підкреслив глава уряду ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина профінансує дві системи Patriot для України, - Міноборони ФРН

Глава німецького уряду також додав, що Україна "незабаром – в найближчі тижні та місяці" отримає подальшу підтримку "у великих масштабах", у тому числі в питанні далекобійної зброї, зокрема через промислову кооперацію, яку Німеччина здійснює спільно з Україною. Мерц відмовився розкривати деталі та вчергове ухилився від відповіді на запитання, чи будуть поставлені Україні ракети Taurus.

У контексті запровадження санкцій США канцлер висловив також сподівання, що американський уряд разом з американським Конгресом ухвалить рішення, які готувалися в Конгресі вже кілька тижнів. Він зазначив, що всі ці рішення посилюють тиск на Путіна, щоб він нарешті домовився про мир, а також показують, що Європа та США об'єднують зусилля в політиці безпеки.

Також читайте: НАТО збирає країни-власниці Patriot для допомоги Україні: зустріч може відбутися 23 липня

Автор: 

Німеччина (7583) ППО (3397) Patriot (368) Мерц Фрідріх (190)


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Топ коментарі
+7
Мерцу вірю,рижому ні.
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17.07.2025 19:21 Відповісти
+7
от не знаю, Мерцу чомусь хочеться вірити.
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17.07.2025 19:24 Відповісти
+5
А Келлог в Києві? Притримайте Келога на 2 тижні ще усіма способами
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17.07.2025 19:25 Відповісти
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Ну, так, як і Трамп хотів, за 50 днів??
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17.07.2025 19:21 Відповісти
Мерцу вірю,рижому ні.
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17.07.2025 19:21 Відповісти
от не знаю, Мерцу чомусь хочеться вірити.
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17.07.2025 19:24 Відповісти
А Келлог в Києві? Притримайте Келога на 2 тижні ще усіма способами
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17.07.2025 19:25 Відповісти
А окрім Києва, що - не люди?
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17.07.2025 19:36 Відповісти
А краще Трампа під Харків.
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17.07.2025 19:38 Відповісти
Ні, на жаль вже поїхав... 😐
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17.07.2025 20:03 Відповісти
По Києву Келлога возили,
От прям як на напоказ.
Відсутність обстрелів шоденних
Це ж диво для всіх нас.
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17.07.2025 20:28 Відповісти
Ну домовлялись же на початку повномасштабного - якщо озвучуємо, значить вже тут. Напуя оцей піар і там, і тут?
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17.07.2025 19:26 Відповісти
Дайте вгадаю, часом не за два?🤡🤡🤡
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17.07.2025 19:26 Відповісти
2-3 тижні
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17.07.2025 19:31 Відповісти
Alex Kharchenko
@ygleaf
·
15 год
Озираючись, маємо шокуючий висновок, що Україна не перемогла в цій війні через повну відсутність (бачення) СМИСЛУ перемоги.

ШОБ ШО (було) перемагати? Щоб далі жити як?

Щоб жити так, як до 24.02.2022?

До смішного елементарно - але для України з 2022 смисл мав і має лише процес.
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17.07.2025 19:42 Відповісти
Скорее всего, так уже было не раз, эти системы уже в Украине. Сейчас идёт настройка систем и дообучение персонала
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17.07.2025 19:55 Відповісти
Обкашлюють
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17.07.2025 20:20 Відповісти
а ракеты к Патриоту чтоб с ядерной головкой были. Ты меня понял, Мерц??
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17.07.2025 20:45 Відповісти
 
 