НАТО збирає країни-власниці Patriot для допомоги Україні: зустріч може відбутися 23 липня
Північноатлантичний альянс планує провести зустріч країн, які мають на озброєнні системи Patriot, щоб обговорити можливість їх передачі Україні.
Про це повідомила журналістка Reuters Клаудія Таніос у соцмережі X, посилаючись на власні джерела, обізнані з перебігом переговорів, передає Цензор.НЕТ.
Засідання може відбутися в середу, 23 липня.
Ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, а до участі запрошені також основні донори військової допомоги Україні.
Як зазначається, головна мета - пошук додаткових батарей Patriot для зміцнення української системи ППО в умовах постійних ракетних атак РФ.
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Ніякоі військової таємниці у цієї НАТи.
Тьху!
рішучих патужнихчудових