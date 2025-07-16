НАТО збирає країни-власниці Patriot для допомоги Україні: зустріч може відбутися 23 липня

Північноатлантичний альянс планує провести зустріч країн, які мають на озброєнні системи Patriot, щоб обговорити можливість їх передачі Україні.

Про це повідомила журналістка Reuters Клаудія Таніос у соцмережі X, посилаючись на власні джерела, обізнані з перебігом переговорів, передає Цензор.НЕТ.

Засідання може відбутися в середу, 23 липня.

Ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, а до участі запрошені також основні донори військової допомоги Україні.

Як зазначається, головна мета - пошук додаткових батарей Patriot для зміцнення української системи ППО в умовах постійних ракетних атак РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про Patriot для України: Їх уже постачають. Перші ракети відвантажуються союзникам