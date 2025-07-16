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Новини Patriot для України
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НАТО збирає країни-власниці Patriot для допомоги Україні: зустріч може відбутися 23 липня

Країни Балтії та НАТО

Північноатлантичний альянс планує провести зустріч країн, які мають на озброєнні системи Patriot, щоб обговорити можливість їх передачі Україні.

Про це повідомила журналістка Reuters Клаудія Таніос у соцмережі X, посилаючись на власні джерела, обізнані з перебігом переговорів, передає Цензор.НЕТ.

Засідання може відбутися в середу, 23 липня.

Ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, а до участі запрошені також основні донори військової допомоги Україні.

Як зазначається, головна мета - пошук додаткових батарей Patriot для зміцнення української системи ППО в умовах постійних ракетних атак РФ.

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Автор: 

НАТО (6674) Patriot (366)


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Може шось і назбирають
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16.07.2025 17:38 Відповісти
Ще проанансуйте, які саме країни залишаться без Петріотів.
Ніякоі військової таємниці у цієї НАТи.
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16.07.2025 17:39 Відповісти
Як же ж вони НЕ ХОЧУТЬ петріоти давати Чотири роки вмовлянь і лише Німеччина, Нідерланди і Румунія спромоглися. Всі інші тупо морозяться або відмовляються. Ніби у них просто нагальна потреба у ППО.

Тьху!
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16.07.2025 17:43 Відповісти
А в онлайні за годину слабО зібратися?
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16.07.2025 17:49 Відповісти
А чому, не 30 серпня, або січня
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16.07.2025 18:06 Відповісти
Каоліція рішучих патужних чудових
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16.07.2025 18:06 Відповісти
Тиждень часу залишилося , Келог в поїзд і ***** знову закидає ракетами
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16.07.2025 18:06 Відповісти
Хтось можливо захоче отримати нові,а застарілі передадуть пару штук.
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16.07.2025 18:49 Відповісти
 
 