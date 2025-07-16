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Новини Patriot для України
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Трамп про Patriot для України: Їх уже постачають. Перші ракети відвантажуються союзникам

patriot

Перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам, невдовзі їх отримає Україна.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на авіабазі Ендрюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Журналісти запитали Трампа, коли перші ракети Patriot та деякі види зброї союзники купуватимуть для передачі Україні.

"Їх уже постачають", - запевнив він.

"Вони надходять (Україні. - Ред.) із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", - уточнив Трамп.

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Він вкотре наголосив, що Сполучені Штати не нестимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли НАТО та Євросоюз.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.

Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.

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Раніше Трамп заявив, що 17 систем Patriot вже готується до відправлення на поле бою в Україні.

Автор: 

Німеччина (7581) Трамп Дональд (6470) Patriot (366)


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Топ коментарі
+3
Ядерне роззброєння України (1994-2001):

"Потенційно третiй у світі за потужністю ядерний арсенал України був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

- без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть.
Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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16.07.2025 08:03 Відповісти
+2
Руде чмо, поверни те, що ти забрав з допомоги для України......
😡😡😡
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16.07.2025 07:39 Відповісти
+2
Для 500 -700 "Шахедів" в день, з вибухівкою 90 кг потрібні вже не ракети Patriot, а літаки та дрони-перехоплювачі.
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16.07.2025 07:55 Відповісти
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Руде чмо, поверни те, що ти забрав з допомоги для України......
😡😡😡
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16.07.2025 07:39 Відповісти
Бреше, не бреше... Гадання як по ромашці.
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16.07.2025 07:43 Відповісти
Без грошей - тепер за гроші - але ж Петріоти будуть
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16.07.2025 07:41 Відповісти
Десять ракеток? Окрім того, що трамп досі вважає, що кацапи все рівно переможуть.
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16.07.2025 07:56 Відповісти
Так весь мир думает, а не конкретно один Трамп
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16.07.2025 08:16 Відповісти
Так думають словаки мадяри та кацапи а інші країни не думають визнають що парашастан як завжди візьме за щоку
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16.07.2025 08:45 Відповісти
Ага и просят чтоб путлер остановился и сел за стол переговоров
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16.07.2025 08:57 Відповісти
Для 500 -700 "Шахедів" в день, з вибухівкою 90 кг потрібні вже не ракети Patriot, а літаки та дрони-перехоплювачі.
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16.07.2025 07:55 Відповісти
а палістика ?
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16.07.2025 07:59 Відповісти
Ядерне роззброєння України (1994-2001):

"Потенційно третiй у світі за потужністю ядерний арсенал України був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

- без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть.
Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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16.07.2025 08:03 Відповісти
Барига чортів.
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16.07.2025 08:02 Відповісти
Які нахер 17 систем Patriot будуть, за словами Трампа, поставлені із невідомої країни!
Назвіть державу яка має більше 17 систем і може частину їх продати!
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16.07.2025 08:14 Відповісти
Там наверно 17 пусковых
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16.07.2025 08:21 Відповісти
І мабудь тільки в голові у Трампа.
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16.07.2025 08:26 Відповісти
Это уже все подтвердили , так что Трамп не соврал и они точно будут
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16.07.2025 08:34 Відповісти
Нажаль розпродали українську зброю та розікрали виручені гроші переважно саме українці,а не москалі та інопланетяни...Ці клани на чолі з Кучмою досі живі та здорові....скупили та приватизували все що можливо в Україні та за її кордонами...Тепер можна і пару копійок на дрони та старі авто кинути..не жалко
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16.07.2025 08:15 Відповісти
Хорошо что клан который продал Аляску в три раза больше Украины и Луизиану в 4,5 раз больше Украины уже все мертвые, не так уже обидно за это
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16.07.2025 08:24 Відповісти
Виходить цей рудий бібізян про 17 ракет казав.
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16.07.2025 08:30 Відповісти
Наш Слоняра 💪💪💪
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16.07.2025 08:31 Відповісти
До чого тут про інвестицію? https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
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16.07.2025 08:37 Відповісти
НАТО збирається заплатити нам за все. А ти що не в НАТО, рудий покидьок....
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16.07.2025 08:52 Відповісти
 
 