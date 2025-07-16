Трамп про Patriot для України: Їх уже постачають. Перші ракети відвантажуються союзникам
Перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам, невдовзі їх отримає Україна.
Про це заявив президент США Дональд Трамп на авіабазі Ендрюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Журналісти запитали Трампа, коли перші ракети Patriot та деякі види зброї союзники купуватимуть для передачі Україні.
"Їх уже постачають", - запевнив він.
"Вони надходять (Україні. - Ред.) із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", - уточнив Трамп.
Він вкотре наголосив, що Сполучені Штати не нестимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли НАТО та Євросоюз.
"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.
Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.
Раніше Трамп заявив, що 17 систем Patriot вже готується до відправлення на поле бою в Україні.
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"Потенційно третiй у світі за потужністю ядерний арсенал України був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;
- без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть.
Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
Назвіть державу яка має більше 17 систем і може частину їх продати!