Трамп про Patriot для України: Їх уже постачають. Перші ракети відвантажуються союзникам

Перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам, невдовзі їх отримає Україна.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на авіабазі Ендрюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Журналісти запитали Трампа, коли перші ракети Patriot та деякі види зброї союзники купуватимуть для передачі Україні.

"Їх уже постачають", - запевнив він.

"Вони надходять (Україні. - Ред.) із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", - уточнив Трамп.

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Він вкотре наголосив, що Сполучені Штати не нестимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли НАТО та Євросоюз.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.

Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.

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Раніше Трамп заявив, що 17 систем Patriot вже готується до відправлення на поле бою в Україні.