Трамп о Patriot для Украины: Их уже поставляют. Первые ракеты отгружаются союзникам
Первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам, вскоре их получит Украина.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yahoo.
Журналисты спросили Трампа, когда первые ракеты Patriot и некоторые виды оружия союзники будут покупать для передачи Украине.
"Их уже поставляют", - заверил он.
"Они поступают (Украине. - Ред.) из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", - уточнил Трамп.
Он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли НАТО и Евросоюз.
"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", - сказал он.
Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.
Ранее Трамп заявил, что 17 систем Patriot уже готовится к отправке на поле боя в Украине.
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"Потенційно третiй у світі за потужністю ядерний арсенал України був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;
- без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть.
Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
Назвіть державу яка має більше 17 систем і може частину їх продати!
"Из всего того, что вчера было заявлено, я считаю, что наиболее важным для нас являются заявления и решения по поставкам оружия", - отметил он.
В то же время Фесенко призвал не воспринимать некоторые обещания буквально, особенно то, что касается поставки 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых говорил Дональд Трамп. По его словам, "здесь тоже надо делить на два, на три или четыре, особенно когда Трамп сказал о 17 Patriot".
Он выразил сомнение относительно реализации таких масштабов поставок, отметив, что в Пентагоне вряд ли знают, где взять такое количество установок: "Так понимаю, что в Пентагоне об этом даже и не догадывались, где взять эти 17 Patriot".
По мнению эксперта, более реалистичный сценарий озвучил министр обороны Германии Борис Писториус, который также находился в Вашингтоне. По его словам, речь идет о передаче Украине 1-2 установок Patriot, и даже это решение еще требует технического и организационного согласования.