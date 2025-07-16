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Новости Patriot для Украины
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Трамп о Patriot для Украины: Их уже поставляют. Первые ракеты отгружаются союзникам

patriot

Первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам, вскоре их получит Украина.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yahoo.

Журналисты спросили Трампа, когда первые ракеты Patriot и некоторые виды оружия союзники будут покупать для передачи Украине.

"Их уже поставляют", - заверил он.

"Они поступают (Украине. - Ред.) из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", - уточнил Трамп.

Читайте: Решение о Patriot для Украины будет в течение нескольких дней или недель, - Писториус

Он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли НАТО и Евросоюз.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", - сказал он.

Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Также читайте: Мерц о закупке Patriot для Украины: Германия будет играть решающую роль

Ранее Трамп заявил, что 17 систем Patriot уже готовится к отправке на поле боя в Украине.

Автор: 

Германия (7154) Трамп Дональд (5992) Patriot (329)


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Топ комментарии
+5
Ядерне роззброєння України (1994-2001):

"Потенційно третiй у світі за потужністю ядерний арсенал України був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

- без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть.
Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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16.07.2025 08:03 Ответить
+3
Руде чмо, поверни те, що ти забрав з допомоги для України......
😡😡😡
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16.07.2025 07:39 Ответить
+2
Бреше, не бреше... Гадання як по ромашці.
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16.07.2025 07:43 Ответить
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Руде чмо, поверни те, що ти забрав з допомоги для України......
😡😡😡
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16.07.2025 07:39 Ответить
Бреше, не бреше... Гадання як по ромашці.
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16.07.2025 07:43 Ответить
Без грошей - тепер за гроші - але ж Петріоти будуть
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16.07.2025 07:41 Ответить
Десять ракеток? Окрім того, що трамп досі вважає, що кацапи все рівно переможуть.
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16.07.2025 07:56 Ответить
Так весь мир думает, а не конкретно один Трамп
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16.07.2025 08:16 Ответить
Так думають словаки мадяри та кацапи а інші країни не думають визнають що парашастан як завжди візьме за щоку
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16.07.2025 08:45 Ответить
Ага и просят чтоб путлер остановился и сел за стол переговоров
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16.07.2025 08:57 Ответить
Для 500 -700 "Шахедів" в день, з вибухівкою 90 кг потрібні вже не ракети Patriot, а літаки та дрони-перехоплювачі.
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16.07.2025 07:55 Ответить
а палістика ?
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16.07.2025 07:59 Ответить
Ядерне роззброєння України (1994-2001):

"Потенційно третiй у світі за потужністю ядерний арсенал України був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

- без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть.
Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років. Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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16.07.2025 08:03 Ответить
Барига чортів.
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16.07.2025 08:02 Ответить
Які нахер 17 систем Patriot будуть, за словами Трампа, поставлені із невідомої країни!
Назвіть державу яка має більше 17 систем і може частину їх продати!
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16.07.2025 08:14 Ответить
Там наверно 17 пусковых
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16.07.2025 08:21 Ответить
І мабудь тільки в голові у Трампа.
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16.07.2025 08:26 Ответить
Это уже все подтвердили , так что Трамп не соврал и они точно будут
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16.07.2025 08:34 Ответить
Об этом в https://www.youtube.com/watch?v=jrKeFZaAbpg комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Из всего того, что вчера было заявлено, я считаю, что наиболее важным для нас являются заявления и решения по поставкам оружия", - отметил он.

В то же время Фесенко призвал не воспринимать некоторые обещания буквально, особенно то, что касается поставки 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых говорил Дональд Трамп. По его словам, "здесь тоже надо делить на два, на три или четыре, особенно когда Трамп сказал о 17 Patriot".

Он выразил сомнение относительно реализации таких масштабов поставок, отметив, что в Пентагоне вряд ли знают, где взять такое количество установок: "Так понимаю, что в Пентагоне об этом даже и не догадывались, где взять эти 17 Patriot".

По мнению эксперта, более реалистичный сценарий озвучил министр обороны Германии Борис Писториус, который также находился в Вашингтоне. По его словам, речь идет о передаче Украине 1-2 установок Patriot, и даже это решение еще требует технического и организационного согласования.
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16.07.2025 09:38 Ответить
Нажаль розпродали українську зброю та розікрали виручені гроші переважно саме українці,а не москалі та інопланетяни...Ці клани на чолі з Кучмою досі живі та здорові....скупили та приватизували все що можливо в Україні та за її кордонами...Тепер можна і пару копійок на дрони та старі авто кинути..не жалко
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16.07.2025 08:15 Ответить
Хорошо что клан который продал Аляску в три раза больше Украины и Луизиану в 4,5 раз больше Украины уже все мертвые, не так уже обидно за это
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16.07.2025 08:24 Ответить
Виходить цей рудий бібізян про 17 ракет казав.
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16.07.2025 08:30 Ответить
Наш Слоняра 💪💪💪
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16.07.2025 08:31 Ответить
До чого тут про інвестицію? https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
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16.07.2025 08:37 Ответить
НАТО збирається заплатити нам за все. А ти що не в НАТО, рудий покидьок....
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16.07.2025 08:52 Ответить
 
 