Трамп о Patriot для Украины: Их уже поставляют. Первые ракеты отгружаются союзникам

Первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам, вскоре их получит Украина.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yahoo.

Журналисты спросили Трампа, когда первые ракеты Patriot и некоторые виды оружия союзники будут покупать для передачи Украине.

"Их уже поставляют", - заверил он.

"Они поступают (Украине. - Ред.) из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", - уточнил Трамп.

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Он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли НАТО и Евросоюз.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", - сказал он.

Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

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Ранее Трамп заявил, что 17 систем Patriot уже готовится к отправке на поле боя в Украине.