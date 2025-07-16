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Новости Patriot для Украины
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НАТО собирает страны-владельцы Patriot для помощи Украине: встреча может состояться 23 июля

Страны Балтии и НАТО

Североатлантический альянс планирует провести встречу стран, которые имеют на вооружении системы Patriot, чтобы обсудить возможность их передачи Украине.

Об этом сообщила журналистка Reuters Клаудия Таниос в соцсети X, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Заседание может состояться в среду, 23 июля.

Инициатором выступает главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, а к участию приглашены также основные доноры военной помощи Украине.

Как отмечается, главная цель - поиск дополнительных батарей Patriot для укрепления украинской системы ПВО в условиях постоянных ракетных атак РФ.

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Автор: 

НАТО (10210) Patriot (330)


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Може шось і назбирають
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16.07.2025 17:38 Ответить
Ще проанансуйте, які саме країни залишаться без Петріотів.
Ніякоі військової таємниці у цієї НАТи.
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16.07.2025 17:39 Ответить
Як же ж вони НЕ ХОЧУТЬ петріоти давати Чотири роки вмовлянь і лише Німеччина, Нідерланди і Румунія спромоглися. Всі інші тупо морозяться або відмовляються. Ніби у них просто нагальна потреба у ППО.

Тьху!
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16.07.2025 17:43 Ответить
А в онлайні за годину слабО зібратися?
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16.07.2025 17:49 Ответить
А чому, не 30 серпня, або січня
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16.07.2025 18:06 Ответить
Каоліція рішучих патужних чудових
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16.07.2025 18:06 Ответить
Тиждень часу залишилося , Келог в поїзд і ***** знову закидає ракетами
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16.07.2025 18:06 Ответить
Хтось можливо захоче отримати нові,а застарілі передадуть пару штук.
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16.07.2025 18:49 Ответить
 
 