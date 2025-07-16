НАТО собирает страны-владельцы Patriot для помощи Украине: встреча может состояться 23 июля

Североатлантический альянс планирует провести встречу стран, которые имеют на вооружении системы Patriot, чтобы обсудить возможность их передачи Украине.

Об этом сообщила журналистка Reuters Клаудия Таниос в соцсети X, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Заседание может состояться в среду, 23 июля.

Инициатором выступает главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, а к участию приглашены также основные доноры военной помощи Украине.

Как отмечается, главная цель - поиск дополнительных батарей Patriot для укрепления украинской системы ПВО в условиях постоянных ракетных атак РФ.

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