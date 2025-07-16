НАТО собирает страны-владельцы Patriot для помощи Украине: встреча может состояться 23 июля
Североатлантический альянс планирует провести встречу стран, которые имеют на вооружении системы Patriot, чтобы обсудить возможность их передачи Украине.
Об этом сообщила журналистка Reuters Клаудия Таниос в соцсети X, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.
Заседание может состояться в среду, 23 июля.
Инициатором выступает главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, а к участию приглашены также основные доноры военной помощи Украине.
Как отмечается, главная цель - поиск дополнительных батарей Patriot для укрепления украинской системы ПВО в условиях постоянных ракетных атак РФ.
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Ніякоі військової таємниці у цієї НАТи.
Тьху!
рішучих патужнихчудових