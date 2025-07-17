Украина получит ЗРК Patriot в течение ближайших недель, - Мерц

Украина получит ЗРК Patriot в течение ближайших недель, все вопросы сейчас согласовываются на уровне министерств обороны.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В эти часы министерства обороны обсуждают детали того, как мы можем обеспечить соответствующую поставку Patriot в Украину в сжатые сроки. Это может занять недели. Переговоры очень конкретные, американская сторона готова это сделать, но мы еще не имеем результата", - сказал Мерц.

Канцлер предположил, что в "эти часы" между министрами обороны будут заключены договоренности, которые сделают технически возможным то, что пообещал американский президент.

"США готовы предоставить Украине оружие, которое профинансируют европейские партнеры. Германия хочет сделать значительный вклад в это. Нам нужно обсудить детали с нашими партнерами как можно скорее", - сказал Мерц.

Канцлер ФРГ напомнил, что в последние дни была достигнута договоренность о том, что Украине будут доставлены новые системы Patriot с европейского континента и Восточной Европы в целом, и что эти системы затем будут заменены Соединенными Штатами. Сейчас важным вопросом является, когда может произойти такая замена.

"Больше всего нам нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой... В конце концов, мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

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Глава немецкого правительства также добавил, что Украина "вскоре - в ближайшие недели и месяцы" - получит дальнейшую поддержку "в больших масштабах", в том числе в вопросе дальнобойного оружия, в частности через промышленную кооперацию, которую Германия осуществляет совместно с Украиной. Мерц отказался раскрывать детали и в очередной раз уклонился от ответа на вопрос, будут ли поставлены Украине ракеты Taurus.

В контексте введения санкций США канцлер выразил также надежду, что американское правительство вместе с американским Конгрессом примет решения, которые готовились в Конгрессе уже несколько недель. Он отметил, что все эти решения усиливают давление на Путина, чтобы он наконец договорился о мире, а также показывают, что Европа и США объединяют усилия в политике безопасности.

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