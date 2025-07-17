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Украина получит ЗРК Patriot в течение ближайших недель, - Мерц

Мерц о Patriot для Украины

Украина получит ЗРК Patriot в течение ближайших недель, все вопросы сейчас согласовываются на уровне министерств обороны.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В эти часы министерства обороны обсуждают детали того, как мы можем обеспечить соответствующую поставку Patriot в Украину в сжатые сроки. Это может занять недели. Переговоры очень конкретные, американская сторона готова это сделать, но мы еще не имеем результата", - сказал Мерц.

Канцлер предположил, что в "эти часы" между министрами обороны будут заключены договоренности, которые сделают технически возможным то, что пообещал американский президент.

"США готовы предоставить Украине оружие, которое профинансируют европейские партнеры. Германия хочет сделать значительный вклад в это. Нам нужно обсудить детали с нашими партнерами как можно скорее", - сказал Мерц.

Канцлер ФРГ напомнил, что в последние дни была достигнута договоренность о том, что Украине будут доставлены новые системы Patriot с европейского континента и Восточной Европы в целом, и что эти системы затем будут заменены Соединенными Штатами. Сейчас важным вопросом является, когда может произойти такая замена.

"Больше всего нам нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой... В конце концов, мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия профинансирует две системы Patriot для Украины, - Минобороны ФРГ

Глава немецкого правительства также добавил, что Украина "вскоре - в ближайшие недели и месяцы" - получит дальнейшую поддержку "в больших масштабах", в том числе в вопросе дальнобойного оружия, в частности через промышленную кооперацию, которую Германия осуществляет совместно с Украиной. Мерц отказался раскрывать детали и в очередной раз уклонился от ответа на вопрос, будут ли поставлены Украине ракеты Taurus.

В контексте введения санкций США канцлер выразил также надежду, что американское правительство вместе с американским Конгрессом примет решения, которые готовились в Конгрессе уже несколько недель. Он отметил, что все эти решения усиливают давление на Путина, чтобы он наконец договорился о мире, а также показывают, что Европа и США объединяют усилия в политике безопасности.

Также читайте: НАТО собирает страны-владелицы Patriot для помощи Украине: встреча может состояться 23 июля

Автор: 

Германия (7156) ПВО (2954) Patriot (335) Фридрих Мерц (185)


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Топ комментарии
+5
Мерцу вірю,рижому ні.
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17.07.2025 19:21 Ответить
+4
от не знаю, Мерцу чомусь хочеться вірити.
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17.07.2025 19:24 Ответить
+3
А Келлог в Києві? Притримайте Келога на 2 тижні ще усіма способами
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17.07.2025 19:25 Ответить
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Ну, так, як і Трамп хотів, за 50 днів??
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17.07.2025 19:21 Ответить
Мерцу вірю,рижому ні.
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17.07.2025 19:21 Ответить
от не знаю, Мерцу чомусь хочеться вірити.
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17.07.2025 19:24 Ответить
А Келлог в Києві? Притримайте Келога на 2 тижні ще усіма способами
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17.07.2025 19:25 Ответить
А окрім Києва, що - не люди?
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17.07.2025 19:36 Ответить
А краще Трампа під Харків.
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17.07.2025 19:38 Ответить
Ні, на жаль вже поїхав... 😐
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17.07.2025 20:03 Ответить
Ну домовлялись же на початку повномасштабного - якщо озвучуємо, значить вже тут. Напуя оцей піар і там, і тут?
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17.07.2025 19:26 Ответить
Дайте вгадаю, часом не за два?🤡🤡🤡
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17.07.2025 19:26 Ответить
2-3 тижні
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17.07.2025 19:31 Ответить
Alex Kharchenko
@ygleaf
·
15 год
Озираючись, маємо шокуючий висновок, що Україна не перемогла в цій війні через повну відсутність (бачення) СМИСЛУ перемоги.

ШОБ ШО (було) перемагати? Щоб далі жити як?

Щоб жити так, як до 24.02.2022?

До смішного елементарно - але для України з 2022 смисл мав і має лише процес.
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17.07.2025 19:42 Ответить
Скорее всего, так уже было не раз, эти системы уже в Украине. Сейчас идёт настройка систем и дообучение персонала
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17.07.2025 19:55 Ответить
 
 