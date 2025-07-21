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Новини Patriot для України
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Україна та Німеччина цього тижня проведуть переговори щодо передачі систем Patriot

Німеччина передасть Україні танки Leopard, IRIS-T та БМП у 2025 році

Цього тижня заплановані робочі переговори щодо технічних деталей передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомили речники федерального уряду та Міноборони Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник уряду Штефан Корнеліус наголосив, що між політичним рішенням і його практичним втіленням потрібен час, оскільки системи мають технічні відмінності, які ще потрібно узгодити. Він додав, що вивчаються різні моделі передачі, щоб Україна отримала комплекси якомога швидше.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус запропонували профінансувати дві системи Patriot. Переговори ведуться також з виробниками озброєння.

Речниця Міноборони Наталі Єннінг уточнила, що переговори на експертному рівні відбуватимуться цього тижня. Вартість однієї системи Patriot, за її словами, може становити близько 1 млрд євро, залежно від комплектації та кількості ракет.

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Автор: 

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А Трамп звіздів, що Patriot вже надходять в Україну, аж 17 штук!!!
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21.07.2025 14:16 Відповісти
Бажано, щоб узгодження технічних деталей передбачали інтегрування Петріотів, які планується розгорнути в Україні, в систему ППО з інтерфейсом в систему ППО/ПРО НАТО з можливістю отримання даних для своєчасного реагування ПРО України на повітряні атаки рашистських АБР та БР та їх нових, модернізованих версій.
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21.07.2025 14:21 Відповісти
Захід з трильйоном євро на оборону так опозорився.

Зброї у них мало, роблять все довго і дорого.

Всі чекають як український ВПК вродить якусь новинку, на Захід давно нема надії, вони тормози.
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21.07.2025 14:37 Відповісти
Поки що, навіть з існуючим станом оборони, Захід не дозволив рашистам досягти виведення з території країн, що стали членами НАТО після 1997 року, всіх збройних сил та військової інфраструктури іноземних держав, які з'явилися там за наступні роки.
Вирішальний вклад в захист інтересів Заходу внесла Україна, її сили оборони, ЗСУ.
Сьогодні Україна та більшість країн НАТО, крім закупівлі зброї та ***********, створюють оборонні виробничі кластери, розгортають і збільшують спільне військове виробництво ******** зброї, яка потрібна у реаліях ******** війни, за досвідом ЗСУ. Зокрема - БЛА, **********, ЗРК, складні електронні компоненти, амуніцію та ін.
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21.07.2025 15:07 Відповісти
 
 