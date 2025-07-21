Україна та Німеччина цього тижня проведуть переговори щодо передачі систем Patriot

Цього тижня заплановані робочі переговори щодо технічних деталей передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомили речники федерального уряду та Міноборони Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник уряду Штефан Корнеліус наголосив, що між політичним рішенням і його практичним втіленням потрібен час, оскільки системи мають технічні відмінності, які ще потрібно узгодити. Він додав, що вивчаються різні моделі передачі, щоб Україна отримала комплекси якомога швидше.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус запропонували профінансувати дві системи Patriot. Переговори ведуться також з виробниками озброєння.

Речниця Міноборони Наталі Єннінг уточнила, що переговори на експертному рівні відбуватимуться цього тижня. Вартість однієї системи Patriot, за її словами, може становити близько 1 млрд євро, залежно від комплектації та кількості ракет.

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