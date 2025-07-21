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Новини Patriot для України
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США та Німеччина домовилися надати Україні п’ять систем Patriot "якнайшвидше", - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Сполучені Штати та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти зенітно-ракетних комплексів Patriot. ППО мають бути доставлені якомога швидше.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання (Україні) п’яти вкрай необхідних систем Patriot", - заявив Пісторіус.

Також Німеччина пообіцяла додаткові системи ППО та боєприпаси для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина цього тижня проведуть переговори щодо передачі систем Patriot

Автор: 

Patriot (375) Пісторіус Борис (297)


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Топ коментарі
+2
Не пройдет и года...
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21.07.2025 15:31 Відповісти
+1
А не простіше свої "Кільчені" з-під асфальту відкопати?
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21.07.2025 15:48 Відповісти
+1
Щиро дякуємо за допомогу.
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21.07.2025 15:55 Відповісти
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Не пройдет и года...
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21.07.2025 15:31 Відповісти
Як Парашв настане 3,14...ць.
Або 3,14...сець.
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21.07.2025 15:32 Відповісти
Тобто по ітогу дві, но потом
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21.07.2025 15:31 Відповісти
5 комплексів, чи 5 машин?
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21.07.2025 15:34 Відповісти
Та вроде батарей, в батарее 6-10 пусковых
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21.07.2025 15:45 Відповісти
п'яти зенітно-ракетних КОМПЛЕКСІВ Patriot Джерело: https://censor.net/ua/n3564426
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21.07.2025 15:46 Відповісти
Меняем патиоты на зелю и ко. Или забирайте бесплатно
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21.07.2025 15:40 Відповісти
А не простіше свої "Кільчені" з-під асфальту відкопати?
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21.07.2025 15:48 Відповісти
так зроби це
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21.07.2025 16:49 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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21.07.2025 15:55 Відповісти
Киев-Днепр-Одесса-Старконь-Львов(Кременчук?)
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21.07.2025 17:13 Відповісти
 
 