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США та Німеччина домовилися надати Україні п’ять систем Patriot "якнайшвидше", - Пісторіус
Сполучені Штати та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти зенітно-ракетних комплексів Patriot. ППО мають бути доставлені якомога швидше.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання (Україні) п’яти вкрай необхідних систем Patriot", - заявив Пісторіус.
Також Німеччина пообіцяла додаткові системи ППО та боєприпаси для України.
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+2 Wlad West
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+1 Oresta Bartka
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+1 Чайка Київ
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