США ще не підтвердили терміни передачі Німеччині систем Patriot, - Мерц

Німеччина наразі не отримала підтвердження строків, коли США можуть передати системи ППО Patriot на заміну тим, які ФРН готова надати Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена", - сказав канцлер.

За словами Мерца, ведуться переговори з американською стороною щодо того, коли ця заміна має надійти, деталі обговорюють міністри оборони.

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Своєю чергою премєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що розуміє прагнення Німеччини мати ясність у цьому питанні, і зауважив, що Берлін позиціонує себе як лідера в забезпеченні України додатковими системами ППО.

"Підтримка України є легітимним завданням захисту міжнародного права та права нації на самооборону, але це також про збереження порядку в Європі", - підкреслив він.