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Новини Patriot для України
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США ще не підтвердили терміни передачі Німеччині систем Patriot, - Мерц

patriot

Німеччина наразі не отримала підтвердження строків, коли США  можуть передати системи ППО Patriot на заміну тим, які ФРН готова надати Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена", - сказав канцлер.

За словами Мерца, ведуться переговори з американською стороною щодо того, коли ця заміна має надійти, деталі обговорюють міністри оборони.

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Своєю чергою премєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що розуміє прагнення Німеччини мати ясність у цьому питанні, і зауважив, що Берлін позиціонує себе як лідера в забезпеченні України додатковими системами ППО.

"Підтримка України є легітимним завданням захисту міжнародного права та права нації на самооборону, але це також про збереження порядку в Європі", - підкреслив він.

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Обговорюють міністри оборони? Це означає, що з боку США це Гегсет (чи як його там)?
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21.07.2025 22:14 Відповісти
так, в США зараз Patriot самим треба - в них Стефанишину запустили🚀🚀🚀
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21.07.2025 22:17 Відповісти
Рудий чорт буде тягти і тягти з цим питанням.
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21.07.2025 22:17 Відповісти
Через пiсят днiв, не раньше!
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21.07.2025 22:18 Відповісти
Це ті петріоти які крашений сдєлкун "відправив" ще на минулому тижні?...
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21.07.2025 22:25 Відповісти
А що, Зеленський ще не отримав?
Мабуть не за тою адресою відправили.
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21.07.2025 23:48 Відповісти
Купівля американської зброї для Європи є глухим кутом. Це шлях до залежності і підзвітності. Це втрата свободи вибору. Потрібно повністю відмовитись від американської зброї і виготовляти свою. Потрібно створити Європейський Військовий Альянс - ЄВА - з повною локалізацією ВПК в Європі. Який сенс передавати в рамках НАТО безкоштовно військові технології і наукові розробки США для того щоб потім купувати в США втричі (як мінімум!) дорожче і виконувати всі їх забаганки які можуть змінюватися зі зміною адміністрації? Вже очевидно що з часу приходу до влади Обами Америка гниє і апофеозом цього став повторний прихід абсолютно аморального Трампа до влади в США. Світ вже ніколи не буде таким як був і потрібно на це адекватно реагувати. Мирні часи планети закінчились. ... Колись я хотів жити довго. Тепер хочу померти швидше, але "своєю смертю" і в ще своїй хаті. Україна найкраще місце для цього - соціальний захист тут майже повністю відсутній.
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21.07.2025 22:43 Відповісти
Спалили рудого клоуна.
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21.07.2025 23:12 Відповісти
 
 