Німеччина та США наблизились до угоди про Patriot для України, - Bloomberg

Німеччина та США наблизилися до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що угода передбачає, що Німеччина віддасть Україні дві батареї Patriot зі своїх запасів, та отримає від США заміну з промислових складів.

Офіційно оголосити про угоду можуть вже цього тижня.

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Bloomberg пише, що Німеччина вже віддала Україні три зі своїх 12 систем, ще дві позичила Польщі. У запасах Берліна залишилося сім систем. Тому Німеччина готова передати Україні ще кілька за умови, якщо США гарантує зі свого боку їх швидку заміну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у понеділок, 21 липня під час відкриття "Рамштайну" заявив, що "Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню п'яти терміново необхідних систем Patriot". "Як ми можемо цього досягти, ми будемо узгоджувати в тісній співпраці та в дусі взаємної довіри між партнерами протягом найближчих днів".

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