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Новини Patriot для України
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Німеччина та США наблизились до угоди про Patriot для України, - Bloomberg

петріот

Німеччина та США наблизилися до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що угода передбачає, що Німеччина віддасть Україні дві батареї Patriot зі своїх запасів, та отримає від США заміну з промислових складів.

Офіційно оголосити про угоду можуть вже цього тижня.

Читайте також: США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів, - посол США в НАТО Вітакер

Bloomberg пише, що Німеччина вже віддала Україні три зі своїх 12 систем, ще дві позичила Польщі. У запасах Берліна залишилося сім систем. Тому Німеччина готова передати Україні ще кілька  за умови, якщо США гарантує зі свого боку їх швидку заміну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у понеділок, 21 липня під час відкриття "Рамштайну" заявив, що "Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню п'яти терміново необхідних систем Patriot". "Як ми можемо цього досягти, ми будемо узгоджувати в тісній співпраці та в дусі взаємної довіри між партнерами протягом найближчих днів".

Читайте також: США та Німеччина домовилися надати Україні п’ять систем Patriot "якнайшвидше", - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7591) США (23852) Patriot (375)


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Топ коментарі
+1
Трамп и день одураченных: Эпштейн вдруг вылез боком "закулисе" Кремля - ютуб , САМИЙ СОК

дуже оптимістично гумористично й здається мені , що реалістично
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21.07.2025 20:41 Відповісти
+1
НАТО не купуватиме зброю - за неї платитимуть окремі держави-члени. З 32 союзників приблизно 10, тобто близько третини, погодилися долучитися до ініціативи. Це добре, але це не вся коаліція.

- Від чого, на вашу думку, залежить успішність реалізації плану Трампа?

- Усе залежить від того, чи готові європейці швидко передати свої системи, бо Росія атакує зараз і готується до літнього наступу. Україні не потрібні Patriot через пʼять років. Їй потрібно отримати їх якнайшвидше.

Але щоб це сталося, європейці повинні мати впевненість, що США дотримаються обіцянки: нададуть або наявні, або нові Patriot, які виготовить Raytheon (Американська компанія-виробник систем Patriot. - Ред.). Що коротшим буде проміжок між передачею старих і надходженням нових, то краще. Інакше країни просто не ризикнуть.

Також важливо, щоб США не встановили надто високих цін, інакше це буде сприйматись як бізнес, а не безпека.

Як сказала Кая Каллас, висока представниця ЄС, прикро, що Європа готова давати зброю безплатно, а також виділила 100 мільярдів євро бюджетної підтримки Україні, бо вірить у її незалежність і безпеку Європи. А наш великий трансатлантичний партнер - США - готові допомагати лише за гроші або для прибутку. Це не та модель, на якій будувалась трансатлантична оборона.

Я сподіваюся, що наступним кроком Трампа буде усвідомлення, що США мають надавати це Україні безплатно, як це було за Байдена.
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21.07.2025 20:43 Відповісти
+1
Це тобі кацапський куратор написав у телеграм ???
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21.07.2025 21:03 Відповісти
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Radio France internationale

Встигнути, «поки Трамп у доброму гуморі»: як у НАТО купуватимуть зброю для України

Джеймі Шей понад 35 років працював на ключових позиціях в апарті Альянсу. Зокрема, він був речником НАТО, а також з 2005 до 2018 року обіймав посаду заступника помічника генсека з питань новітніх викликів безпеці.

- Чи не наражає ця схема донорів на певний ризик?

- Такий ризик справді існує. Деякі країни, як-от Польща, раніше не хотіли передавати свої системи Україні, не через ставлення до України, а через побоювання, що залишаться без захисту. Якщо Трамп не зможе швидко наростити виробництво, то ця схема просто накриється.

- Чи вигідна фінансово для донорів така модель?

- Європейці мають отримати адекватну ціну. Якщо Трамп скаже: «Пплатіть мільярди за нові системи», - то це не буде вигідно. Якщо я віддам вам авто, яке мені коштувало 100 євро, а потім отримаю заміну, за яку змушений заплатити 1000 євро, хай і *********, - це погана угода. Тож Трамп має запропонувати європейцям вигідну ціну, щоб вони були зацікавлені передавати системи Україні.

- А які вигоди від цієї схеми одержать самі Сполучені Штати і Дональд Трамп особисто?

- Трамп подає це як політичну перемогу в США. Він зумів, як кажуть, і рибку з'їсти, і в воду не влізти. Він каже українцям і європейцям: «Я з вами, я підтримую вас, даю зброю». А своїм виборцям у США каже: «Дивіться, ми заробляємо - європейці платять. Я не прошу Конгресу нових грошей. Ми все компенсуємо».
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21.07.2025 20:40 Відповісти
НАТО не купуватиме зброю - за неї платитимуть окремі держави-члени. З 32 союзників приблизно 10, тобто близько третини, погодилися долучитися до ініціативи. Це добре, але це не вся коаліція.

- Від чого, на вашу думку, залежить успішність реалізації плану Трампа?

- Усе залежить від того, чи готові європейці швидко передати свої системи, бо Росія атакує зараз і готується до літнього наступу. Україні не потрібні Patriot через пʼять років. Їй потрібно отримати їх якнайшвидше.

Але щоб це сталося, європейці повинні мати впевненість, що США дотримаються обіцянки: нададуть або наявні, або нові Patriot, які виготовить Raytheon (Американська компанія-виробник систем Patriot. - Ред.). Що коротшим буде проміжок між передачею старих і надходженням нових, то краще. Інакше країни просто не ризикнуть.

Також важливо, щоб США не встановили надто високих цін, інакше це буде сприйматись як бізнес, а не безпека.

Як сказала Кая Каллас, висока представниця ЄС, прикро, що Європа готова давати зброю безплатно, а також виділила 100 мільярдів євро бюджетної підтримки Україні, бо вірить у її незалежність і безпеку Європи. А наш великий трансатлантичний партнер - США - готові допомагати лише за гроші або для прибутку. Це не та модель, на якій будувалась трансатлантична оборона.

Я сподіваюся, що наступним кроком Трампа буде усвідомлення, що США мають надавати це Україні безплатно, як це було за Байдена.
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21.07.2025 20:43 Відповісти
Трамп и день одураченных: Эпштейн вдруг вылез боком "закулисе" Кремля - ютуб , САМИЙ СОК

дуже оптимістично гумористично й здається мені , що реалістично
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21.07.2025 20:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CzxQB8W58T0
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21.07.2025 21:10 Відповісти
І довго ще наближатимуться? Звісно, що це секретна інформація, але хотілося б, щоб ці системи були вже в Україні без всіляких анонсів!
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21.07.2025 20:54 Відповісти
Касападли пишуть що сьогодні вніч 3 патріота знищили
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21.07.2025 20:57 Відповісти
Це тобі кацапський куратор написав у телеграм ???
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21.07.2025 21:03 Відповісти
Поки узгоджують,москалі не сплять((
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21.07.2025 21:00 Відповісти
Годі наближатися, зблизьтеся вже нарешті та народіть конкретну дію.
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21.07.2025 21:04 Відповісти
Наскільки наблизились?
Га пару миль?
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21.07.2025 21:17 Відповісти
5 систем это очень круто, экспортная цена 2.5 млрд единица. Думаю страны доноры будут настаивать на внутри американском ценнике.
Задержка же может быть обусловлена только обучением экипажей, которых просто нет..
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21.07.2025 21:28 Відповісти
 
 