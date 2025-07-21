Германия и США приблизились к соглашению о Patriot для Украины, - Bloomberg

Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соглашение предусматривает, что Германия отдаст Украине две батереи Patriot из своих запасов, и получит от США замену с промышленных складов.

Официально объявить о соглашении могут уже на этой неделе.

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Bloomberg пишет, что Германия уже отдала Украине три из своих 12 систем, еще две одолжила Польше. В запасах Берлина осталось семь систем. Поэтому Германия готова передать Украине еще несколько при условии, если США гарантирует со своей стороны их быструю замену.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, 21 июля во время открытия "Рамштайна" заявил, что "Германия будет способствовать скорейшему предоставлению пяти срочно необходимых систем Patriot". "Как мы можем этого достичь, мы будем согласовывать в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами в течение ближайших дней".

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