Германия и США приблизились к соглашению о Patriot для Украины, - Bloomberg
Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соглашение предусматривает, что Германия отдаст Украине две батереи Patriot из своих запасов, и получит от США замену с промышленных складов.
Официально объявить о соглашении могут уже на этой неделе.
Bloomberg пишет, что Германия уже отдала Украине три из своих 12 систем, еще две одолжила Польше. В запасах Берлина осталось семь систем. Поэтому Германия готова передать Украине еще несколько при условии, если США гарантирует со своей стороны их быструю замену.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, 21 июля во время открытия "Рамштайна" заявил, что "Германия будет способствовать скорейшему предоставлению пяти срочно необходимых систем Patriot". "Как мы можем этого достичь, мы будем согласовывать в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами в течение ближайших дней".
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Встигнути, «поки Трамп у доброму гуморі»: як у НАТО купуватимуть зброю для України
Джеймі Шей понад 35 років працював на ключових позиціях в апарті Альянсу. Зокрема, він був речником НАТО, а також з 2005 до 2018 року обіймав посаду заступника помічника генсека з питань новітніх викликів безпеці.
- Чи не наражає ця схема донорів на певний ризик?
- Такий ризик справді існує. Деякі країни, як-от Польща, раніше не хотіли передавати свої системи Україні, не через ставлення до України, а через побоювання, що залишаться без захисту. Якщо Трамп не зможе швидко наростити виробництво, то ця схема просто накриється.
- Чи вигідна фінансово для донорів така модель?
- Європейці мають отримати адекватну ціну. Якщо Трамп скаже: «Пплатіть мільярди за нові системи», - то це не буде вигідно. Якщо я віддам вам авто, яке мені коштувало 100 євро, а потім отримаю заміну, за яку змушений заплатити 1000 євро, хай і *********, - це погана угода. Тож Трамп має запропонувати європейцям вигідну ціну, щоб вони були зацікавлені передавати системи Україні.
- А які вигоди від цієї схеми одержать самі Сполучені Штати і Дональд Трамп особисто?
- Трамп подає це як політичну перемогу в США. Він зумів, як кажуть, і рибку з'їсти, і в воду не влізти. Він каже українцям і європейцям: «Я з вами, я підтримую вас, даю зброю». А своїм виборцям у США каже: «Дивіться, ми заробляємо - європейці платять. Я не прошу Конгресу нових грошей. Ми все компенсуємо».
- Від чого, на вашу думку, залежить успішність реалізації плану Трампа?
- Усе залежить від того, чи готові європейці швидко передати свої системи, бо Росія атакує зараз і готується до літнього наступу. Україні не потрібні Patriot через пʼять років. Їй потрібно отримати їх якнайшвидше.
Але щоб це сталося, європейці повинні мати впевненість, що США дотримаються обіцянки: нададуть або наявні, або нові Patriot, які виготовить Raytheon (Американська компанія-виробник систем Patriot. - Ред.). Що коротшим буде проміжок між передачею старих і надходженням нових, то краще. Інакше країни просто не ризикнуть.
Також важливо, щоб США не встановили надто високих цін, інакше це буде сприйматись як бізнес, а не безпека.
Як сказала Кая Каллас, висока представниця ЄС, прикро, що Європа готова давати зброю безплатно, а також виділила 100 мільярдів євро бюджетної підтримки Україні, бо вірить у її незалежність і безпеку Європи. А наш великий трансатлантичний партнер - США - готові допомагати лише за гроші або для прибутку. Це не та модель, на якій будувалась трансатлантична оборона.
Я сподіваюся, що наступним кроком Трампа буде усвідомлення, що США мають надавати це Україні безплатно, як це було за Байдена.
дуже оптимістично гумористично й здається мені , що реалістично
Га пару миль?
Задержка же может быть обусловлена только обучением экипажей, которых просто нет..