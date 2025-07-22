РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11996 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Германии Patriot для Украины
368 4

Германия поставит Украине два Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев, - Писториус

Patriot для Украины: Германия готова передать при одном условии

Германия готова передать две системы ПВО Patriot для Украины при условии их быстрой замены от США.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

"Мы можем передать две системы из наших арсеналов, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий их замены в течение, скажем, шести-восьми месяцев", - пояснил он.

По словам Писториуса, это связано с обеспечением оперативного и учебного потенциала Бундесвера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США еще не подтвердили сроки передачи Германии систем Patriot, - Мерц

"Мы потеряем способность к обучению, если из-за отсутствия систем не сможем проводить тренировки в течение года, полутора или даже двух лет", - подчеркнул он.

Сейчас, по его словам, правительство Германии рассматривает варианты, которые позволят обеспечить передачу Patriot Украине.

"Сейчас мы ищем решения, с помощью которых мы сможем в определенной степени идентифицировать системы Patriot в Европе. Это не безнадежно, но обязательным условием является то, чтобы страны, которые их имеют, были готовы передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли попасть в Украину", - добавил глава немецкого Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и США приблизились к соглашению о Patriot для Украины, - Bloomberg

Автор: 

Германия (7169) США (27550) Patriot (344) Писториус Борис (248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За гроші США можуть і поспішити
показать весь комментарий
22.07.2025 20:03 Ответить
Або будуть не Патріоти, а звичний пісторіус.
показать весь комментарий
22.07.2025 20:08 Ответить
Поки на Заході рухнуться то Україна рухне від дій внутрішніх ворогів та ударів зовнішніх.
показать весь комментарий
22.07.2025 20:09 Ответить
Німеччина поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців, - Пісторіус ("союзник"/"партнер"/"друг" України)
показать весь комментарий
22.07.2025 20:14 Ответить
 
 