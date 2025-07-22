Германия поставит Украине два Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев, - Писториус

Германия готова передать две системы ПВО Patriot для Украины при условии их быстрой замены от США.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

"Мы можем передать две системы из наших арсеналов, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий их замены в течение, скажем, шести-восьми месяцев", - пояснил он.

По словам Писториуса, это связано с обеспечением оперативного и учебного потенциала Бундесвера.

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"Мы потеряем способность к обучению, если из-за отсутствия систем не сможем проводить тренировки в течение года, полутора или даже двух лет", - подчеркнул он.

Сейчас, по его словам, правительство Германии рассматривает варианты, которые позволят обеспечить передачу Patriot Украине.

"Сейчас мы ищем решения, с помощью которых мы сможем в определенной степени идентифицировать системы Patriot в Европе. Это не безнадежно, но обязательным условием является то, чтобы страны, которые их имеют, были готовы передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли попасть в Украину", - добавил глава немецкого Минобороны.

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