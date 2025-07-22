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Новини Допомога Україні від Німеччини Patriot для України
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Німеччина поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців, - Пісторіус

Patriot для України: Німеччина готова передати за однієї умови

Німеччина готова передати дві системи ППО Patriot для України за умови їхньої швидкої заміни від США.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.

"Ми можемо передати дві системи з наших арсеналів, але не в тому випадку, якщо у нас не буде надійних гарантій їхньої заміни протягом, скажімо, шести-восьми місяців", - пояснив він.

За словами Пісторіуса, це пов'язано із забезпеченням оперативного та навчального потенціалу Бундесверу.

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"Ми втратимо здатність до навчання, якщо через відсутність систем не зможемо проводити тренування впродовж року, півтора чи навіть двох років", - наголосив він.

Наразі, за його словами, уряд Німеччини розглядає варіанти, які дозволять забезпечити передачу Patriot Україні.

"Наразі ми шукаємо рішення, за допомогою яких ми зможемо певною мірою ідентифікувати системи Patriot у Європі. Це не безнадійно, але обов'язковою умовою є те, щоб країни, які їх мають, були готові передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли потрапити до України", - додав очільник німецького Міноборони.

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Автор: 

Німеччина (7597) США (23858) Patriot (380) Пісторіус Борис (297)


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За гроші США можуть і поспішити
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22.07.2025 20:03 Відповісти
Або будуть не Патріоти, а звичний пісторіус.
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22.07.2025 20:08 Відповісти
Поки на Заході рухнуться то Україна рухне від дій внутрішніх ворогів та ударів зовнішніх.
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22.07.2025 20:09 Відповісти
Німеччина поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців, - Пісторіус ("союзник"/"партнер"/"друг" України)
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22.07.2025 20:14 Відповісти
О! Почалось...
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22.07.2025 20:40 Відповісти
Але можуть не замінити !
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22.07.2025 20:59 Відповісти
В Україні кожен день гинуть люди, а воно якусь пургу несе!!!! Німчурі помер , що в Україні гинуть люди!!! Ковбасні кінчена!!!
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22.07.2025 21:26 Відповісти
 
 