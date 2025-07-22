Німеччина поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців, - Пісторіус

Німеччина готова передати дві системи ППО Patriot для України за умови їхньої швидкої заміни від США.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.

"Ми можемо передати дві системи з наших арсеналів, але не в тому випадку, якщо у нас не буде надійних гарантій їхньої заміни протягом, скажімо, шести-восьми місяців", - пояснив він.

За словами Пісторіуса, це пов'язано із забезпеченням оперативного та навчального потенціалу Бундесверу.

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"Ми втратимо здатність до навчання, якщо через відсутність систем не зможемо проводити тренування впродовж року, півтора чи навіть двох років", - наголосив він.

Наразі, за його словами, уряд Німеччини розглядає варіанти, які дозволять забезпечити передачу Patriot Україні.

"Наразі ми шукаємо рішення, за допомогою яких ми зможемо певною мірою ідентифікувати системи Patriot у Європі. Це не безнадійно, але обов'язковою умовою є те, щоб країни, які їх мають, були готові передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли потрапити до України", - додав очільник німецького Міноборони.

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