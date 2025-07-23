США больше не хотят быть вовлеченными в войну в Украине и стремятся к "миру через силу", - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что война России против Украины длится "слишком долго", поэтому Вашингтон не хочет оставаться втянутым в этот конфликт.

Об этом он сказал журналистам во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот конфликт длится слишком долго. Гибнет слишком много невинных людей. Мы совершенно не хотим, чтобы США и в дальнейшем были вовлечены в эту войну", - заявил Джонсон.

Американский чиновник отметил, что количество жертв в результате российско-украинской войны продолжает расти.

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Майк Джонсон заверил, что Штаты стремятся придерживаться идеи по принципу "восстановление мира через силу".

"Надеемся, что это вскоре завершится. Мы полагаемся на главнокомандующего [Трампа] - он действует решительно, чтобы достичь мира через силу", - добавил он.

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