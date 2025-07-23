США больше не хотят быть вовлеченными в войну в Украине и стремятся к "миру через силу", - спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что война России против Украины длится "слишком долго", поэтому Вашингтон не хочет оставаться втянутым в этот конфликт.
Об этом он сказал журналистам во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот конфликт длится слишком долго. Гибнет слишком много невинных людей. Мы совершенно не хотим, чтобы США и в дальнейшем были вовлечены в эту войну", - заявил Джонсон.
Американский чиновник отметил, что количество жертв в результате российско-украинской войны продолжает расти.
Майк Джонсон заверил, что Штаты стремятся придерживаться идеи по принципу "восстановление мира через силу".
"Надеемся, что это вскоре завершится. Мы полагаемся на главнокомандующего [Трампа] - он действует решительно, чтобы достичь мира через силу", - добавил он.
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Якщо мир через силу - значить мусять нажать на Москву
А якщо не хочуть бути залученими - то мир через завоювання України.
ШИзики якісь
Але в даному конкретному випадку, з Авдіївкою, іменно блокування крашеним пі'дором та його холуями постачання зброї в критичний момент, стало причиною...
Байден блакіравал в трампуша видно помагав з усіх сил? Як от зараз?
Дійсно шизоїди...
Про це він https://www.youtube.com/live/mZy9Vo1F02Q?si=C5zlFSYA1_T6J8mY сказав журналістам після того.як "зезрадник" підписав антиукраїнський закон
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пздц.Який розумний!
Путін маладца вчасно відпустив ВР у відпустку депутаті на 4 тижні - вони зробили все перед перемовинами
50 днів від Трампа ПРАЦЮЮТЬ!! ***** ВСЄХ ПЕРЄІГРАЛО СНОВА
Це модернізована формула Путіна - ПРИНУЖДЕНИЕ к миру ?
З фізики відомо що сила має конкретний напрямок - ВЕКТОР СИЛИ.
Так в якому напрямку буде спрямована сила - вістря ВЕКТОРА сили - РІВНОДІЙНА різновекторних сил?
Чи не у сторону жертви агресії України ?
https://www.youtube.com/watch?v=G0z2zHn002Q