Трампистка Грин говорит, что протесты в Киеве - из-за отказа Зеленского заключить мирное соглашение с РФ
Конгрессвумен-трампистка Марджори Тейлор Грин, известная своими антиукраинскими заявлениями, распространила дезинформацию, что протесты в Киеве происходят якобы из-за того, что президент Владимир Зеленский отказывается заключить мирное соглашение с Россией.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодец украинский народ! Выбросьте его с должности! И Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и поставки оружия!!!" - говорится в сообщении.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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безмозгаБезгула?
Якась трампістка вже встигла дези напустити, а Мар'янка мовчить...
Зараз ще Безугла щось напише.
Але ж не нам тицати у цю курву пальцами маючи у себе марьянку безуглу та інших слуг *****.
сьогодні студенти. завтра їх батьки. після завтра озброєні ветерани та матері загиблих.....
з ***** рашисти десь там будуть?
чи це, з київ за три дні?
Але МЗС мовчить....
Спікся ваш бобік! Після таких новин тільки у конченого бидла ще вистачить відморожених мізків вилазити на трибуну - порядна людина вже давно з сорому згоріла і подала б у відставку.
Але це не про нашого гопника - той і з-під шконки буде відосики видавать...
і тут я зрозумів!
безугла, це гриб!
її вид розмножується спорами. по всьому світу.
як, доказ: республіканка марджорі тейлор грін. фіг знає де. на іншому континенті, але ж з таким же засраним ротом. і така ж страшна.
Любой протест враг будет использовать для склонения Украины к капитуляции.
Я уверен, что сегодня Такер, Маск и другие пропутинцы Америки раскрутят тему, заданую Тейлор Грин (будто люди вышли в Киеве на протест, так как диктатор Зеленский отказывается заключать мир с Россией и заканчивать войну и США должны прекратить финансирование оружия для Украины).
Также я считаю, что это не изменит последнее решение Трампа о продаже оружия Украине, но косвенно это создает давление на Зеленского идти больше на уступки России.
У що перетворюється велика демократична Америка!!!
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента переконував деяких нардепів підтримати закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП, посилаючись на бажання Республіканської партії США, але це виявилось брехнею. За даними Железняка, на Банковій нібито заявляли, що ухвалення закону вимагають республіканці напротивагу демократам.
Однак все це виявилось брехнею, адже один з сенаторів-республіканців Ліндсі Грем https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-senator-graham-statement-urging-ukraine-to-continue-fight-against-corruption розкритикував даний закон.
"Україна з часів Революції Гідності досягла величезних успіхів у боротьбі з корупцією. Примітно, що цей прогрес було досягнуто під час боротьби з агресією Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє прийняття Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - мовиться у спільній заяві Грема з сенатором-демократом Джинном Шейхіном.
Що, падли, "не на часі"? Треба проковтнути все, що ви робите, бо інакше цим скористається росія? Зручно, чи не так? Та пішли ви під три чорти! Трампістам не потрібна причина, щоб допомогти #уйлу, вони її все одно знайдуть чи видумають. А от зелена шобла зовсім о×уїла, при чому вже давно.
Зеленому не допоможе навіть Малюк. Жодні "павутини" не змусять забути, що СБУ "кришує" потрібних бізнесменів і політиків.
Єрмак, Татаров - ГЕТЬ! Досить красти, прикриваючись війною!
Вона діючий політик і тому мусить відповідати за свої слова.
По×уй, що вона з республіканської партії, ми все одно ніколи не отримаємо від цієї адміністрації зброю для прийнятного закінчення війни, Трамп буде давати своєму наставнику #уйлу по 50 днів, сподіваючись на прорив орків на фронті, щоб потім заявити: "Бачите - українці провалились, то навіщо давати їм зброю, якщо вони все одно програють? Нехай підписують капітуляцію, а то буде ще гірше".