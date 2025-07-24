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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Трампистка Грин говорит, что протесты в Киеве - из-за отказа Зеленского заключить мирное соглашение с РФ

Марджори Тейлор Грин распространяет фейки о протестах в Киеве

Конгрессвумен-трампистка Марджори Тейлор Грин, известная своими антиукраинскими заявлениями, распространила дезинформацию, что протесты в Киеве происходят якобы из-за того, что президент Владимир Зеленский отказывается заключить мирное соглашение с Россией.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодец украинский народ! Выбросьте его с должности! И Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и поставки оружия!!!" - говорится в сообщении.

Марджори Тейлор Грин распространяет фейки о протестах в Киеве

Читайте: Эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС, - Матернова

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте: США больше не хотят быть вовлеченными в войну в Украине и стремятся к "миру через силу", - спикер Джонсон

Автор: 

дезинформация (347) Зеленский Владимир (21317) Киев (25910) протест (5879) США (27558) фейк (686)


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Топ комментарии
+18
Отримала від кацапів чергову методичку та грошовий переказ
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24.07.2025 08:35 Ответить
+16
Брехливих мерзот багато в світі Це тільки одна із них.
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24.07.2025 08:18 Ответить
+16
Осінь наближається...
Зараз ще Безугла щось напише.
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24.07.2025 08:19 Ответить
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Сама додула - чи хтось намовив?
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24.07.2025 08:17 Ответить
Отримала від кацапів чергову методичку та грошовий переказ
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24.07.2025 08:35 Ответить
тупорила політика оманського бездаря дала в руки козирі нашим ворогам....,вова, ти краще грав члєном по клавішам
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24.07.2025 10:01 Ответить
Брехливих мерзот багато в світі Це тільки одна із них.
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24.07.2025 08:18 Ответить
Ця безмозга дурепа хоч щось розумієтся в політиці ,який президент така конгресвумен.
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24.07.2025 08:18 Ответить
До речі, а де безмозга Безгула?
Якась трампістка вже встигла дези напустити, а Мар'янка мовчить...
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24.07.2025 08:23 Ответить
Таке і населення шо їх обрало. Оно, як і у нас в 2019 році
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24.07.2025 08:33 Ответить
Осінь наближається...
Зараз ще Безугла щось напише.
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24.07.2025 08:19 Ответить
Та вони могли б дуже змістовно переписуватися. 😁
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24.07.2025 08:23 Ответить
Не, безмозгла буде мовчати , шо риб об кригу, - пiсля того як вже мала стрiлку в СБУ.
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24.07.2025 08:40 Ответить
Безугла з сенату.
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24.07.2025 08:21 Ответить
На Киву схожа.
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24.07.2025 09:00 Ответить
О, транш від путлєра надійшов.
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24.07.2025 08:22 Ответить
Курва тупа.
Але ж не нам тицати у цю курву пальцами маючи у себе марьянку безуглу та інших слуг *****.
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24.07.2025 08:23 Ответить
Головне що Зе знає що робить , йому вказівки напряму з кремля шлють.
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24.07.2025 08:27 Ответить
Тобто винні протестуапльники, які не хочуть жити ні у аеликвй кацапії, еюніу її клоні-маленькій кацапії, а нн Зєлєнскій і зелені мародери? Ви хоч бачили, як раділи депутати-фігуранти корупційних справ, зокрема такиц собі Макс Бужанський, коли голосування за знесення антикорупційних органів було успішним? Підігрує таким, як трампістка Грін саме зелена влада.
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24.07.2025 08:33 Ответить
Ну скажіть, на кого вони працюють, а то ми тупі не розуміємо.
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24.07.2025 08:33 Ответить
не важливо з чого почалося! важливо, що спрацювало.
сьогодні студенти. завтра їх батьки. після завтра озброєні ветерани та матері загиблих.....
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24.07.2025 08:38 Ответить
ну, от шо ти мелеш?
з ***** рашисти десь там будуть?
чи це, з київ за три дні?
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24.07.2025 08:51 Ответить
і тут скажу: для того, щоб світ зрозумів, чого хочуть люди - наш МЗС має робити відповідні правдиві заяви з приводу цих протестів.

Але МЗС мовчить....
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24.07.2025 08:44 Ответить
Фанат зеЛядського цирку обізвався! зеЛупок може тільки по Москві вдарити тим, чим по клавішам рояля йорзав! Та й то не по справжній Москві, а по її настольному глобусу.
Спікся ваш бобік! Після таких новин тільки у конченого бидла ще вистачить відморожених мізків вилазити на трибуну - порядна людина вже давно з сорому згоріла і подала б у відставку.
Але це не про нашого гопника - той і з-під шконки буде відосики видавать...
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24.07.2025 08:46 Ответить
є розвиток людства у вертикальному напрямку, а є в горизонтальному.
і тут я зрозумів!
безугла, це гриб!
її вид розмножується спорами. по всьому світу.
як, доказ: республіканка марджорі тейлор грін. фіг знає де. на іншому континенті, але ж з таким же засраним ротом. і така ж страшна.
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24.07.2025 08:36 Ответить
Бг-ггг... тупой и еще тупее, и о да, в унисон из саранчой...ХЕХ...
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24.07.2025 08:37 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/protest-vrag-budet-ispolzovat-dlya-skloneniya-ukrainy-k-kapitulyaczii/ Олег Пономарь:
Любой протест враг будет использовать для склонения Украины к капитуляции.
Я уверен, что сегодня Такер, Маск и другие пропутинцы Америки раскрутят тему, заданую Тейлор Грин (будто люди вышли в Киеве на протест, так как диктатор Зеленский отказывается заключать мир с Россией и заканчивать войну и США должны прекратить финансирование оружия для Украины).
Также я считаю, что это не изменит последнее решение Трампа о продаже оружия Украине, но косвенно это создает давление на Зеленского идти больше на уступки России.
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24.07.2025 08:41 Ответить
А вы думаешь, шо если вава не отыграет взад, то все векторы не наложатся на единое требование, еще и военные подсобят. Вон, уже пытались с фронта гайнути в Киiв, дык, их стали убаюкивать и моно большинство, и оппозиция.
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24.07.2025 08:45 Ответить
з фрону не можна, там і так людей не вистачає.... Як рвонуть - то касапи на їх плечах і в Київ зайдуть...
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24.07.2025 08:47 Ответить
Чітке пояснення як Трамп став президентом.
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24.07.2025 08:42 Ответить
Але ж це не далеко від правди. зенукович справді не хоче припинення війни, адже це для нього закінчиться розстрілом біля стіни
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24.07.2025 08:43 Ответить
Уклонисты так угадываемы... Там же вава под шумок , по вам принял закон - по всем заграничникам... Гаплык вам идет.
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24.07.2025 08:46 Ответить
Зате у демократа та миротворця путіна ніхто не протестує! Якщо це не шизофренія, то що?
У що перетворюється велика демократична Америка!!!
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24.07.2025 08:46 Ответить
@ "Генеральна репетиція" післявоєнного хаосу: ніхто нікого не слухає і не буде слухати. Усі проти всіх на радість злодіям.

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24.07.2025 08:50 Ответить
Як всіх слухати то й до вбиральні не встигнеш.
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24.07.2025 08:52 Ответить
В каждом лепрозории есть своя безуглая, Сброд таМпона полностью идентичный Отбросам бениного Оманского Нарика не зря это два козыря бункерной Крысы!!
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24.07.2025 08:56 Ответить
Політична хвойда.
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24.07.2025 08:57 Ответить
https://t.me/yzheleznyak/13605 Ярослав Железняк:
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента переконував деяких нардепів підтримати закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП, посилаючись на бажання Республіканської партії США, але це виявилось брехнею. За даними Железняка, на Банковій нібито заявляли, що ухвалення закону вимагають республіканці напротивагу демократам.

Однак все це виявилось брехнею, адже один з сенаторів-республіканців Ліндсі Грем https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-senator-graham-statement-urging-ukraine-to-continue-fight-against-corruption розкритикував даний закон.
країна з часів Революції Гідності досягла величезних успіхів у боротьбі з корупцією. Примітно, що цей прогрес було досягнуто під час боротьби з агресією Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє прийняття Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - мовиться у спільній заяві Грема з сенатором-демократом Джинном Шейхіном.
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24.07.2025 09:06 Ответить
Республіканці шукають приводу, щоб вийти з фінансування цієї корупційної бездонної бочки, вони могли просто погодити таке рішення а тепер цим скористаються в своїх цілях. А наші корупціонери їм просто пох... на долю країни, вони ітак не збираються тут жити.
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24.07.2025 10:12 Ответить
Кончена.
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24.07.2025 09:28 Ответить
Кхм, дурепа?
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24.07.2025 09:35 Ответить
Зелена шобла має подякувати, що Україна 5 років терпить кремлядського агента Єрмака та портновського холуя Татарова - "рішалу", до якого звертаються усі, кому потрібно незаконно вирішити будь-яке питання з правоохоронною системою. Це знають усі й усі язики запхали в дупу, бо посеред війни начебто не можна протестувати.

Що, падли, "не на часі"? Треба проковтнути все, що ви робите, бо інакше цим скористається росія? Зручно, чи не так? Та пішли ви під три чорти! Трампістам не потрібна причина, щоб допомогти #уйлу, вони її все одно знайдуть чи видумають. А от зелена шобла зовсім о×уїла, при чому вже давно.

Зеленому не допоможе навіть Малюк. Жодні "павутини" не змусять забути, що СБУ "кришує" потрібних бізнесменів і політиків.
Єрмак, Татаров - ГЕТЬ! Досить красти, прикриваючись війною!
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24.07.2025 09:41 Ответить
Американський закон дозволяє подати до суду на ту страшну хвойду за відверту дезинформацію?
Вона діючий політик і тому мусить відповідати за свої слова.

По×уй, що вона з республіканської партії, ми все одно ніколи не отримаємо від цієї адміністрації зброю для прийнятного закінчення війни, Трамп буде давати своєму наставнику #уйлу по 50 днів, сподіваючись на прорив орків на фронті, щоб потім заявити: "Бачите - українці провалились, то навіщо давати їм зброю, якщо вони все одно програють? Нехай підписують капітуляцію, а то буде ще гірше".
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24.07.2025 09:51 Ответить
Щось пика в неї на рязаньську схожа.
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24.07.2025 10:17 Ответить
 
 