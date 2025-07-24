Трампистка Грин говорит, что протесты в Киеве - из-за отказа Зеленского заключить мирное соглашение с РФ

Конгрессвумен-трампистка Марджори Тейлор Грин, известная своими антиукраинскими заявлениями, распространила дезинформацию, что протесты в Киеве происходят якобы из-за того, что президент Владимир Зеленский отказывается заключить мирное соглашение с Россией.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодец украинский народ! Выбросьте его с должности! И Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и поставки оружия!!!" - говорится в сообщении.

Читайте: Эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС, - Матернова

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте: США больше не хотят быть вовлеченными в войну в Украине и стремятся к "миру через силу", - спикер Джонсон