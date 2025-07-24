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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС, - Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова о НАБУ и САП

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, что эффективность САП и НАБУ является "важной частью пути Украины в ЕС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Матернова написала в фейсбук

"Три дня встреч и консультаций. С украинскими органами власти и партнерами из ЕС и G7. Сегодня мы завершили рабочий день поздно, конструктивной встречей с новым премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой. Мы встретились вскоре после объявления президентом Зеленским о подготовке нового закона, который будет регулировать сотрудничество между правоохранительными органами и устанавливать независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС", - отметила посол ЕС в заметке.

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Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2182) Матернова Екатерина (72)


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Топ комментарии
+6
Ефективнвсть то їх праці гівно.
Но це не означає шо треба їх знищити як це намагаются зробити дЕрьмак та його підлеглий Ze.
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24.07.2025 07:09 Ответить
+5
Для цього треба для початку скасувати те, що наприймали зелені гельміти
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24.07.2025 07:39 Ответить
+3
Чую дужу часто подібне лайно від жертв зомбофону та шавок ОПшечки тому вирішив розібратись у питання і ось як воно насправді

№ Справа / Фігурант Суть справи Статус Чому "злили" або навпаки

1 🧑‍⚖️ Олег Татаров (заст. голови ОП) Хабар і махінації з експертизою ❌ Злито Генпрокурор змінив прокурора, справу закрили
2 ⚖️ Павло Вовк (голова ОАСК) Суддівська мафія, вплив на владу ❌ Злито Вовк утік, ігнорував слідство, тиск на суд
3 ⚡ "Роттердам+" Маніпуляції з тарифами, 19 млрд грн збитків ❌ Частково злито Частково закрита, поновлена, 6 років тяганини
4 🏗 Ярослав Дубневич (нардеп) Розкрадання Укрзалізниці (93 млн грн) ✅ У суді Справа дійшла до ВАКС, НАБУ домоглося арешту
5 🏢 Максим Микитась ("Укрбуд") Розкрадання квартир Нацгвардії ✅ Частково рішено Повернув кошти, пішов на угоду, умовне покарання
6 🎬 Керівник Держкіно Хабар $10 000 ✅ У суді Детективи НАБУ спіймали "на гарячому"
7 ⚽ Андрій Павелко (УАФ) Розтрата бюджету, закупівлі ❌ Блокують Суди затягують, підозри політично "прикривають"
8 🍽 Закупівлі Міноборони Харчі для ЗСУ за завищеними цінами ⚖️ В процесі Справа резонансна, але багато фігурантів - впливові
9 👔 Омелян Володимир (екс-міністр) Збитки бюджету ❌ Виправдано Суд вирішив, що збитків нема (хоч НАБУ доводило інше)
10 🚉 Корупція в "Укрзалізниці" Закупівлі, відкати, розпили ⚖️ Частково в суді Частина справ блокується судами, частина - передана

✅ - Справа розглядається у ВАКС або є вирок

❌ - Справу закрито / злито / "поховали"

⚖️ - Триває, статус невизначений

🧨 Основні причини "зливу":

Політичне прикриття: у Татарова, Павелка, Вовка - зв'язки з владою.

Судова система: саботаж, самовідводи, затягування.

Прокурорський саботаж: зміна прокурора, небажання підписувати підозру.

Маніпуляції зі строками: розгляд по 5-6 років → закривають через строки давності.

📌 ВИСНОВОК:

Справи "зливаються", бо:

1. Є опір системи - суди, ГПУ, чиновники.

2. Прокурор може знищити роботу НАБУ одним підписом.

3. Суди і закони маніпулюють строками.

4. Політичне покриття в Україні ще працює.

Тому якщо вже пішло то треба прочистити спочатку Зе-шапіто та їхніх друзів з ОПЗЖ
А то тут таке болото...
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
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24.07.2025 07:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ефективнвсть то їх праці гівно.
Но це не означає шо треба їх знищити як це намагаются зробити дЕрьмак та його підлеглий Ze.
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24.07.2025 07:09 Ответить
Річ не в тім гівно чи не гівно. Річ в тім що тепер будуть заводити справи на "потрібних" людей, і не заводити на... теж "потрібних", але з іншого боку.
Своїм все, чужим - закон! - головне правило української правоохоронки. І противаги не буде - того у кого "свої" були б не ті що у ОПи. Тобто тепер недоторканість тобі гарантує лише лояльність до ЗЕ. І навпаки - хто критикує - обов'язково попаде під каток. Саме так цементується диктатура.
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24.07.2025 10:17 Ответить
Ефективність у них близько нуля. Тому всю ту публіку треба зібрати та відправити під Покровськ, а на їх місце набрати пройшовших з фронт...
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24.07.2025 07:14 Ответить
Для цього треба для початку скасувати те, що наприймали зелені гельміти
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24.07.2025 07:39 Ответить
Я уявляю цих рагуліа у НАБу, які ні..я не вміють, але пройшли фронт...
Наче вже була потужна команда молодих ліц які нікуя не вміли
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24.07.2025 07:39 Ответить
Чую дужу часто подібне лайно від жертв зомбофону та шавок ОПшечки тому вирішив розібратись у питання і ось як воно насправді

№ Справа / Фігурант Суть справи Статус Чому "злили" або навпаки

1 🧑‍⚖️ Олег Татаров (заст. голови ОП) Хабар і махінації з експертизою ❌ Злито Генпрокурор змінив прокурора, справу закрили
2 ⚖️ Павло Вовк (голова ОАСК) Суддівська мафія, вплив на владу ❌ Злито Вовк утік, ігнорував слідство, тиск на суд
3 ⚡ "Роттердам+" Маніпуляції з тарифами, 19 млрд грн збитків ❌ Частково злито Частково закрита, поновлена, 6 років тяганини
4 🏗 Ярослав Дубневич (нардеп) Розкрадання Укрзалізниці (93 млн грн) ✅ У суді Справа дійшла до ВАКС, НАБУ домоглося арешту
5 🏢 Максим Микитась ("Укрбуд") Розкрадання квартир Нацгвардії ✅ Частково рішено Повернув кошти, пішов на угоду, умовне покарання
6 🎬 Керівник Держкіно Хабар $10 000 ✅ У суді Детективи НАБУ спіймали "на гарячому"
7 ⚽ Андрій Павелко (УАФ) Розтрата бюджету, закупівлі ❌ Блокують Суди затягують, підозри політично "прикривають"
8 🍽 Закупівлі Міноборони Харчі для ЗСУ за завищеними цінами ⚖️ В процесі Справа резонансна, але багато фігурантів - впливові
9 👔 Омелян Володимир (екс-міністр) Збитки бюджету ❌ Виправдано Суд вирішив, що збитків нема (хоч НАБУ доводило інше)
10 🚉 Корупція в "Укрзалізниці" Закупівлі, відкати, розпили ⚖️ Частково в суді Частина справ блокується судами, частина - передана

✅ - Справа розглядається у ВАКС або є вирок

❌ - Справу закрито / злито / "поховали"

⚖️ - Триває, статус невизначений

🧨 Основні причини "зливу":

Політичне прикриття: у Татарова, Павелка, Вовка - зв'язки з владою.

Судова система: саботаж, самовідводи, затягування.

Прокурорський саботаж: зміна прокурора, небажання підписувати підозру.

Маніпуляції зі строками: розгляд по 5-6 років → закривають через строки давності.

📌 ВИСНОВОК:

Справи "зливаються", бо:

1. Є опір системи - суди, ГПУ, чиновники.

2. Прокурор може знищити роботу НАБУ одним підписом.

3. Суди і закони маніпулюють строками.

4. Політичне покриття в Україні ще працює.

Тому якщо вже пішло то треба прочистити спочатку Зе-шапіто та їхніх друзів з ОПЗЖ
А то тут таке болото...
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
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24.07.2025 07:45 Ответить
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24.07.2025 07:23 Ответить
І не кажи. Блокує - Зе-шапіто і опзж , а ефективність вимагають в НАБУ
Ну і клоуна, але ЄС це не схаває

Молюся ,як і всі притомні українці , щоб це були не лише слова
Фінансова допомога Україні залежить від незалежності антикорупційних інституцій, - єврокомісар Домбровскіс
Джерело: https://censor.net/n3564849
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24.07.2025 07:50 Ответить
Додам- їй треба було обісрати Зеленського й вона це робила для свого цап"ячого глядача на фоні вільних пртестувальників більше 30 хв повторюючи кадри протестів... Ну не тупі пропгандони!!!
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24.07.2025 08:03 Ответить
Час від часу заглядаю на 3,14здежь на шоу зливного бачка ,коли бувають особливі приводи з українських подій . Вони так захопилися освітленням протестів , спілкуванням з українцями французькомовних, англомовних, на німецький журналістів з котрими вільно говорили українскі молоді люди з дивовижними картонними плакатами - дух захоплювало , які вони вільні розумні сміливі . А ********* мені їхні розмови з зарубіжними ЗМІ перекладала ... це були чудові 40 хвилин гордості , ракурси зверху -збоку -зсередини мітингів у різних містах України від іноземних телекомпаній ...
Велика подяка в більшій частині молоді й не тільки за таку прекрасну картинку вільної України для бидлячої імперії цапорашистів ."Вхзахльоб"бачок зачитувала тексти звернення посольств , міжнародних організацій до української влади оце все на фоні тих же прекрасних українців з плакатами ... Це її стиль довбити в повторі, ще й ще йще ...Ну прямо як на моє замовлення Тепер треба подивитися (перший раз за роки вторгнення ) як висвітлював Єрмакомакомарафет . Доречі, Єрмак в центрі фотосесій на перемовинах , вдвох з Ердоганом фото, клешні потисли -фото ... Навіть Умєрова з Ердоганом не показали поруч - в центрі уваги камер рашистів я чи не вперше бачила без коментарів бачка Ларьочника Козира Андрійович в чудовому офіційному прикиді . Про Умєрова - назвали його громадянином США навіть без регалій офіціального статусу.Ось такий маленький репортаж з шабашурашистів але з такими вільними протестними акціями вільних відкритих світлих громадян .
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24.07.2025 08:06 Ответить
Ну от з ефективністю саме і срака. Дарма ви на них гроші витрачали. Та й ми теж.
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24.07.2025 08:00 Ответить
Треба чітко розуміти: за зелено-синьої плісняви України у ЄС ніколи не буде.
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24.07.2025 08:09 Ответить
До поки при владі небуде притомних людей марно на щось краще сподіватися країною керують виродкі з закритого клубу під назвою "для своїх" все всім іншим закон.
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24.07.2025 08:58 Ответить
зЕ лайно лізе зі всіх щілей.Розьяснювапи народу не треба де правда ,а де роса в очі.Вже був один дуже умний....
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24.07.2025 09:31 Ответить
 
 