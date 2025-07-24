Эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС, - Матернова
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, что эффективность САП и НАБУ является "важной частью пути Украины в ЕС".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Матернова написала в фейсбук
"Три дня встреч и консультаций. С украинскими органами власти и партнерами из ЕС и G7. Сегодня мы завершили рабочий день поздно, конструктивной встречей с новым премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой. Мы встретились вскоре после объявления президентом Зеленским о подготовке нового закона, который будет регулировать сотрудничество между правоохранительными органами и устанавливать независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС", - отметила посол ЕС в заметке.
Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Но це не означає шо треба їх знищити як це намагаются зробити дЕрьмак та його підлеглий Ze.
Своїм все, чужим - закон! - головне правило української правоохоронки. І противаги не буде - того у кого "свої" були б не ті що у ОПи. Тобто тепер недоторканість тобі гарантує лише лояльність до ЗЕ. І навпаки - хто критикує - обов'язково попаде під каток. Саме так цементується диктатура.
Наче вже була потужна команда молодих ліц які нікуя не вміли
№ Справа / Фігурант Суть справи Статус Чому "злили" або навпаки
1 🧑⚖️ Олег Татаров (заст. голови ОП) Хабар і махінації з експертизою ❌ Злито Генпрокурор змінив прокурора, справу закрили
2 ⚖️ Павло Вовк (голова ОАСК) Суддівська мафія, вплив на владу ❌ Злито Вовк утік, ігнорував слідство, тиск на суд
3 ⚡ "Роттердам+" Маніпуляції з тарифами, 19 млрд грн збитків ❌ Частково злито Частково закрита, поновлена, 6 років тяганини
4 🏗 Ярослав Дубневич (нардеп) Розкрадання Укрзалізниці (93 млн грн) ✅ У суді Справа дійшла до ВАКС, НАБУ домоглося арешту
5 🏢 Максим Микитась ("Укрбуд") Розкрадання квартир Нацгвардії ✅ Частково рішено Повернув кошти, пішов на угоду, умовне покарання
6 🎬 Керівник Держкіно Хабар $10 000 ✅ У суді Детективи НАБУ спіймали "на гарячому"
7 ⚽ Андрій Павелко (УАФ) Розтрата бюджету, закупівлі ❌ Блокують Суди затягують, підозри політично "прикривають"
8 🍽 Закупівлі Міноборони Харчі для ЗСУ за завищеними цінами ⚖️ В процесі Справа резонансна, але багато фігурантів - впливові
9 👔 Омелян Володимир (екс-міністр) Збитки бюджету ❌ Виправдано Суд вирішив, що збитків нема (хоч НАБУ доводило інше)
10 🚉 Корупція в "Укрзалізниці" Закупівлі, відкати, розпили ⚖️ Частково в суді Частина справ блокується судами, частина - передана
✅ - Справа розглядається у ВАКС або є вирок
❌ - Справу закрито / злито / "поховали"
⚖️ - Триває, статус невизначений
🧨 Основні причини "зливу":
Політичне прикриття: у Татарова, Павелка, Вовка - зв'язки з владою.
Судова система: саботаж, самовідводи, затягування.
Прокурорський саботаж: зміна прокурора, небажання підписувати підозру.
Маніпуляції зі строками: розгляд по 5-6 років → закривають через строки давності.
📌 ВИСНОВОК:
Справи "зливаються", бо:
1. Є опір системи - суди, ГПУ, чиновники.
2. Прокурор може знищити роботу НАБУ одним підписом.
3. Суди і закони маніпулюють строками.
4. Політичне покриття в Україні ще працює.
Тому якщо вже пішло то треба прочистити спочатку Зе-шапіто та їхніх друзів з ОПЗЖ
А то тут таке болото...
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
Ну і клоуна, але ЄС це не схаває
Молюся ,як і всі притомні українці , щоб це були не лише слова
Фінансова допомога Україні залежить від незалежності антикорупційних інституцій, - єврокомісар Домбровскіс
Джерело: https://censor.net/n3564849
Велика подяка в більшій частині молоді й не тільки за таку прекрасну картинку вільної України для бидлячої імперії цапорашистів ."Вхзахльоб"бачок зачитувала тексти звернення посольств , міжнародних організацій до української влади оце все на фоні тих же прекрасних українців з плакатами ... Це її стиль довбити в повторі, ще й ще йще ...Ну прямо як на моє замовлення Тепер треба подивитися (перший раз за роки вторгнення ) як висвітлював Єрмакомакомарафет . Доречі, Єрмак в центрі фотосесій на перемовинах , вдвох з Ердоганом фото, клешні потисли -фото ... Навіть Умєрова з Ердоганом не показали поруч - в центрі уваги камер рашистів я чи не вперше бачила без коментарів бачка Ларьочника Козира Андрійович в чудовому офіційному прикиді . Про Умєрова - назвали його громадянином США навіть без регалій офіціального статусу.Ось такий маленький репортаж з шабашурашистів але з такими вільними протестними акціями вільних відкритих світлих громадян .