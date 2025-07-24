Эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС, - Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, что эффективность САП и НАБУ является "важной частью пути Украины в ЕС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Матернова написала в фейсбук

"Три дня встреч и консультаций. С украинскими органами власти и партнерами из ЕС и G7. Сегодня мы завершили рабочий день поздно, конструктивной встречей с новым премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой. Мы встретились вскоре после объявления президентом Зеленским о подготовке нового закона, который будет регулировать сотрудничество между правоохранительными органами и устанавливать независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС", - отметила посол ЕС в заметке.

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Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.