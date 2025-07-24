Вызывает беспокойство дальнейшая независимость НАБУ и САП, - глава МИД Исландии Гуннарсдоттир
Министр иностранных дел Исландии Торгедюр Катрин Гуннарсдоттир выразила обеспокоенность из-за действий украинской власти в отношении НАБУ и САП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на платформе Х.
Гуннарсдоттир подчеркнула, что незыблемость работы органов, которые борются с коррупцией, является критически важной для дальнейшего реформирования Украины.
"Верховенство права и доверие общественности - ключевые предпосылки для европейского пути Украины. Новый закон вызывает беспокойство относительно сохранения независимости антикоррупционных институтов", - заявила глава МИД Исландии.
Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Наші пдатниеи податквв передають *** вашим бюджетникам".
Так би до ЗЄ дійшло одразу.