Вызывает беспокойство дальнейшая независимость НАБУ и САП, - глава МИД Исландии Гуннарсдоттир

Министр иностранных дел Исландии Торгедюр Катрин Гуннарсдоттир выразила обеспокоенность из-за действий украинской власти в отношении НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на платформе Х.

Гуннарсдоттир подчеркнула, что незыблемость работы органов, которые борются с коррупцией, является критически важной для дальнейшего реформирования Украины.

"Верховенство права и доверие общественности - ключевые предпосылки для европейского пути Украины. Новый закон вызывает беспокойство относительно сохранения независимости антикоррупционных институтов", - заявила глава МИД Исландии.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.