Викликає занепокоєння щодо подальшої незалежності НАБУ і САП, - глава МЗС Ісландії Гуннарсдоттір

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгедюр Катрін Гуннарсдоттір висловила стурбованість через дії української влади щодо НАБУ та САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на платформі Х.

Гуннарсдоттір підкреслила, що непорушність роботи органів, які борються з корупцією, є критично важливою для подальшого реформування України.

"Верховенство права та довіра громадськості - ключові передумови для європейського шляху України. Новий закон викликає занепокоєння щодо збереження незалежності антикорупційних інституцій", — заявила глава МЗС Ісландії.

Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.